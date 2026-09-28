Muzycy Nirvany znowu razem na scenie! Historyczne wyróżnienie i poruszający hołd dla Kurta Cobaina

Sierpień przyniósł pierwsze informacje dotyczące MTV VMA 2026. Szybko okazało się, że Madonna znów święci triumfy dzięki świetnie przyjętemu albumowi "Confession II". Nazywana "Królową Popu" piosenkarka zdobyła 13 nominacji, najwięcej ze wszystkich tegorocznych artystów.

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Madonna nie tylko gościła na tej prestiżowej imprezie, ale po 23 latach przerwy powróciła na scenę z występem. Legendarna gwiazda popu odebrała w sumie siedem nagród, co czyni ją bezapelacyjną triumfatorką tegorocznej edycji MTV VMA.

Nirvana zdobywa statuetkę na gali MTV VMA 2026

Madonna nie była jedyną gwiazdą, która powróciła w wielkim stylu. Organizatorzy ogłosili wcześniej, że to właśnie Nirvana otrzyma nagrodę Video Vanguard Award. Żyjący członkowie rockowej legendy odebrali statuetkę zaledwie kilka dni po 35. rocznicy wydania kultowego albumu "Nevermind".

Na gali Dave Grohl, Krist Novoselic i Pat Smear pojawili się w towarzystwie swoich rodzin. Muzycy wyszli na scenę, by wspólnie odebrać statuetkę i przemówić do zgromadzonych gości.

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Basista Krist Novoselic reprezentował Nirvanę, którą założył wraz z Kurtem Cobainem. Podziękował fanom i podkreślił, że to właśnie Cobain był pomysłodawcą ich kultowych teledysków, nazywając go "jednym z najwybitniejszych artystów wszech czasów". Muzyk podkreślił autentyczność zespołu i niesłabnącą popularność ich twórczości, sugerując, że Kurt z pewnością byłby dumny z takiego odbioru i trwającego dziedzictwa grupy.

Bardzo dziękujemy fanom Nirvany na całym świecie oraz wszystkim w MTV. Ta nagroda przywołuje mnóstwo wspomnień związanych z tworzeniem tamtych teledysków. Przypominamy sobie choćby dystopijny wiec szkolny z anarchistycznymi cheerleaderkami, naszą wersję występu w programie Eda Sullivana, grę na polu maków niczym w „Czarnoksiężniku z Krainy Oz” i wiele innych. Pomysły na te klipy zrodziły się z wizji jednego z najwybitniejszych artystów wszech czasów – Kurta Cobaina. Kurt był jedyny w swoim rodzaju. Nikt z nas nie przypuszczał, że nasz zespół, nasze brzmienie czy nasza estetyka będą tak wiele znaczyć dla tak wielu ludzi. Ostatecznie jednak muzyka zaczęła żyć własnym życiem i podążyła własną drogą. Twórczość Nirvany wciąż tak silnie oddziałuje, ponieważ ludzie wciąż łakną autentyczności – czegoś prawdziwego i bezkompromisowego. Czegoś, co mówi, że można po prostu być sobą. Kurtowi z pewnością spodobałoby się takie dziedzictwo. Bardzo wszystkim dziękujemy - mówił Kurt Novoselic.

Tymczasem Pat Smear zaskoczył wszystkich, kiedy podczas wystąpienia Novoselica... odpalił papierosa na scenie!