Mark Hoppus z Blink-182 zaśpiewał w niewydanym numerze Linkin Park! "Co się stało z moimi wokalami?!"

Fani Linkin Park czekali aż siedem lat na kolejny album zespołu. W listopadzie 2024 roku na rynku ukazał się krążek From Zero, pierwszy nagrany z wokalistką Emily Armstrong, która zastąpiła w składzie zmarłego Chestera Benningtona.

Później zespół wyruszył w trasę koncertową. W jej ramach muzycy odwiedzili m.in. Polskę. Linkin Park mogliśmy zobaczyć na festiwalu Open'er w ubiegłym roku. Kulisy powrotu amerykańskiego zespołu na scenę ukazuje pełnometrażowy film dokumentalny zatytułowany Unshatter, który trafi do kin na całym świecie 30 września 2026.

"Film towarzyszy zespołowi od kameralnych sesji studyjnych w 2022 roku, przez premierę przełomowego albumu "From Zero", aż po spektakularny koncert w São Paulo. Produkcja łączy unikatowe, wcześniej niepublikowane materiały archiwalne, elektryzujące fragmenty wyprzedanych koncertów oraz szczere wywiady z członkami zespołu i fanami. To surowa i pełna emocji opowieść o tym, co naprawdę oznacza zacząć wszystko od nowa" – czytamy w opisie. W ramach promocji, 24 września w Los Angeles odbył się pokaz produkcji oraz panel Q&A z zespołem. Poprowadził go Mark Hoppus, wokalista i basista kultowej formacji Blink-182.

Ranking utworów z albumu "From Zero" Linkin Park

Muzyk, co ciekawe, pojawił się także w samym dokumencie. Odwiedził grupę w studiu, kiedy ta pracowała nad nowym materiałem. Podczas spotkania zdradził jednak coś więcej: Mike Shinoda zaprosił go nie tylko po to, aby mógł posłuchać premierowych utworów, ale także po to, aby zaśpiewał w jednym z nich. Dodał, że nagrał wokale do kompozycji, ale... nie trafiła ostatecznie na From Zero.

– Co jest, do cholery? Nie ma mnie na płycie! Co się stało z moimi ścieżkami wokalnymi?! – w ten właśnie sposób Hppus zwrócił się bezpośrednio do Shinody. Później członek Blink-182 zażartował, że powodem odrzucenia jego wokali mogło być zbyt częste używanie przez niego przekleństw w trakcie sesji.

Shinoda szybko jednak odpowiedział: – Byłeś po prostu wspanialszy niż sam utwór.

Wielki sukces Linkin Park! To największe osiągnięcie w dotychczasowej karierze zespołu

Trasa koncertowa promująca krążek From Zero potrwa prawie dwa lata i zaowocowała wyjątkowym wynikiem, który zapisał się złotymi zgłoskami w dziejach LP. Według raportu magazynu Billboard trasa wygenerowała przychody na niesamowitym poziomie 251 milionów dolarów. Sukces ten był wynikiem sprzedaży blisko 2,2 miliona wejściówek, przy czym największa liczba koncertów odbyła się w Europie, gdzie zespół spotkał się z najgorętszym przyjęciem publiczności.

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