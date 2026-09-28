Linkin Park wraca z filmem "UNSHATTER". Joe Hahn pokaże niepublikowane nagrania z Emily Armstrong

Kulisy powrotu Linkin Park. Zespół z Emily Armstrong w nowym dokumencie

Oczekiwany z ogromną niecierpliwością przez miłośników formacji dokument „LINKIN PARK: UNSHATTER” zadebiutuje na wielkich ekranach 30 września. Światowa produkcja szczegółowo przybliży kulisy funkcjonowania legendarnego zespołu po ogromnych zmianach personalnych. Twórcy zaprezentują codzienne zmagania muzyków w całkowicie nowej rzeczywistości, w której do składu dołączyli wokalistka Emily Armstrong oraz perkusista Colin Brittain.

Stanowisko reżysera tego wyczekiwanego obrazu objął Joe Hahn, czyli wieloletni członek amerykańskiej grupy. Muzyk zabiera publiczność w bardzo osobistą podróż po najświeższych wydarzeniach z życia kapeli. Obraz skupia się nie tylko na procesie twórczym, ale również na motywach przyjaźni, głębokiej straty oraz niezwykłej determinacji potrzebnej do budowania kariery od samego początku.

Ranking utworów z albumu "From Zero" Linkin Park

Joe Hahn opowiada o filmie. Twórca Linkin Park zapowiada uniwersalną historię

Zbliżający się wielkimi krokami obraz stanowi bardzo intymny portret kapeli w najbardziej przełomowym punkcie jej artystycznej ścieżki. Reżyser otwarcie przyznaje, że głównym celem produkcji pozostaje ukazanie trudnej drogi pokonanej przez muzyków na przestrzeni ostatnich lat. Amerykański artysta mocno zaznacza uniwersalny charakter całego projektu, który płynnie przechodzi od paraliżującej niepewności aż do całkowitego odrodzenia twórczego.

„UNSHATTER śledzi bardzo szczególny moment w historii Linkin Park i dokumentuje drogę przez stratę, niepewność, przyjaźń i odrodzenie” – podkreśla w swoich wypowiedziach Joe Hahn. „Mam nadzieję, że wieloletni fani dostrzegą fragmenty naszej podróży, których nigdy wcześniej nie widzieli, a osoby, które dopiero odkrywają naszą muzykę, lepiej zrozumieją, jak doszliśmy do tego miejsca. Ale poza kontekstem zespołu to przede wszystkim opowieść o relacjach, odporności i tym, czego naprawdę potrzeba, by iść naprzód, gdy nie ma się wszystkich odpowiedzi” – dodaje twórca dokumentu o amerykańskiej formacji.

Linkin Park i płyta "From Zero". Fani zobaczą unikatowe nagrania z sesji

Zgromadzona w kinach publiczność otrzyma szansę obejrzenia zupełnie nieznanych materiałów z prywatnych archiwów grupy. Produkcja szczegółowo zrelacjonuje proces powstawania studyjnego krążka „From Zero” podczas sesji nagraniowych realizowanych w 2022 roku. Całość uzupełnią niezwykle żywiołowe urywki z występów na żywo, które zarejestrowano w trakcie wielkiej trasy koncertowej ogłoszonej po powrocie formacji na scenę.

Ścieżka dźwiękowa "UNSHATTER (Live in São Paulo)" już w sieci

Grupa postanowiła umilić swoim sympatykom czas oczekiwania na oficjalną premierę kinowego hitu za sprawą wyjątkowego prezentu. Dokładnie na kilka dni przed zaplanowanym pokazem na rynku zadebiutował album „UNSHATTER (Live in São Paulo)”. Wspomniane wydawnictwo stanowi oficjalny podkład muzyczny towarzyszący nadchodzącemu filmowi dokumentalnemu o losach amerykańskich gwiazd.

Świeżo wydana płyta koncertowa gwarantuje słuchaczom niezwykle energetyczne wersje najsłynniejszych przebojów z całego dorobku kapeli. Wśród zebranych utworów ukryto także unikatowe kompozycje, które nie trafiły do ostatecznej wersji filmu, co dodatkowo podnosi wartość kolekcjonerską całego muzycznego wydawnictwa.

Formaty 4DX i SCREENX. Dokument Linkin Park w kinach od 30 września

Globalna premiera wyczekiwanego dokumentu „LINKIN PARK: UNSHATTER” odbędzie się we wszystkich kinach już 30 września. Odbiorcy dostaną szansę doświadczenia tego muzycznego widowiska na zupełnie nowym poziomie technologicznym. Obraz zostanie udostępniony nie tylko w standardowym formacie 2D, ale także w wariantach premium oferujących projekcje typu SCREENX, 4DX oraz zaawansowane Ultra4DX.

Zastosowanie innowacyjnych ekranów panoramicznych połączonych z dynamicznymi fotelami zagwarantuje uczestnikom pokazu pełne zanurzenie w koncertowej atmosferze. Dodatkowe efekty wizualne pozwolą kinomanom poczuć się dokładnie tak, jakby stali pod samą sceną, co ma zagwarantować niezapomniane emocje na długi czas.