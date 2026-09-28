Krzysztof Zalewski powraca z nowym singlem. Ogłasza też kolejne daty swojej trasy koncertowej

Krzysztof Zalewski wydał piosenkę na jesienną chandrę

Gdy na zewnątrz pogoda staje się coraz gorsza, a słońce zachodzi szybciej, Krzysztof Zalewski proponuje swoim słuchaczom skuteczne lekarstwo na zły nastrój. Piosenkarz prezentuje najnowszy singiel „Jednakowi”, który w zamyśle ma stanowić muzyczne remedium na zbliżające się chłodne miesiące. Kompozycja jest już dostępna dla użytkowników platform cyfrowych oraz słuchaczy rozgłośni radiowych.

Twórca podsumowuje swoje najnowsze dzieło w zwięzłych słowach, dostarczając miłośnikom jego twórczości dużą dawkę entuzjazmu. „Naprzeciw nadciągającej jesieni. W górę serca!” – przekonuje Zalewski.

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Nowy singiel Krzysztofa Zalewskiego to opowieść o bliskości

Świeżo wydany utwór charakteryzuje się nie tylko mocnym rytmem i typową dla muzyka dynamiką. To również głęboka, ponadczasowa historia o dążeniu do znalezienia jedynej, wyjątkowej osoby w monotonnej nieraz rzeczywistości. Krzysztof Zalewski po raz kolejny potwierdza, że potrafi tworzyć niezwykle poruszające warstwy tekstowe, które celnie trafiają do odbiorców.

Główny przekaz piosenki najpełniej wybrzmiewa w partii refrenowej, gdzie artysta wyznaje: „Tylko jedno warto było wiem na pewno, tylko to, tylko to. Ciebie jedną miałem spotkać tu”. Ten liryczny wyraz w zestawieniu z bardzo optymistyczną, wręcz wiosenną linią melodyczną sprawia, że singiel może okazać się doskonałym tłem dla uciekających dni lata oraz nadciągających jesiennych wieczorów.

Krzysztof Zalewski wraca z trasą SoloAct

Wydanie nowej piosenki to nie koniec niespodzianek dla wielbicieli artysty. Wokalista poinformował o wznowieniu projektu SoloAct, z którym wyruszy w Polskę jeszcze w październiku. Jak zapowiada twórca, publiczność czeka wyjątkowe wydarzenie, ponieważ na scenie zaprezentuje się zupełnie sam, odgrywając partie wszystkich członków zespołu. To nawiązanie do formatu, który z powodzeniem realizował kilka lat wcześniej.

– Pamiętacie może jak z siedem lat temu jeździł facet po Polsce i grał koncerty samotnie, zapętlając na żywo wszystkie instrumenty i śpiewając do tego, robiąc tym samym symulację zespołu w pojedynkę? No to szykujcie się na powtórkę z rozrywki – opowiada Krzysztof Zalewski. – Będą oczywiście inne piosenki i kilka wyjątkowych niespodzianek. Wpadnijcie zobaczyć (i posłuchać) mojego cyrku. Ściskam Was najmocniej! – dodaje.

Dodatkowe koncerty Krzysztofa Zalewskiego

Popyt na wejściówki jest gigantyczny, a wolne miejsca na zaplanowane wydarzenia wyprzedają się w zawrotnym tempie. Reagując na apel wielbicieli, muzyk przekazał informację o zorganizowaniu dwóch dodatkowych występów podczas jesienno-zimowej trasy SoloAct.

Najnowsze daty koncertów to Kraków (12 grudnia) oraz Poznań (14 grudnia). Będzie to świetna okazja, aby na własne oczy przekonać się o wyjątkowości tego unikalnego, jednoosobowego widowiska muzycznego.