Wypadek w fabryce zdefiniował jego brzmienie. Legenda Black Sabbath zapowiada nowy album kolejnym singlem

Nowa muzyka legendy Black Sabbath

Legenda gitary i współzałożyciel Black Sabbath nie zwalnia tempa. Tony Iommi zaprezentował właśnie swój najnowszy singiel zatytułowany ‘Stormwatcher’. Utwór, który zapowiada nadchodzący album, opiera się na charakterystycznym, potężnym riffie, który od lat jest znakiem rozpoznawczym muzyka i siłą napędową jego kultowej kariery.

Nowemu kawałkowi towarzyszy mroczny, animowany teledysk. O czym opowiada singiel? Jak zdradzają twórcy, ‘Stormwatcher’ to historia statku uwięzionego w samym sercu sztormu. Wokalista Jørn Lande wyjaśnia, że tekst ma znacznie głębsze, symboliczne znaczenie.

„To wyzwala coś z samego wnętrza, coś prawdziwego” – mówi Lande, opisując tekst jako poruszającą opowieść o zmaganiach i smutku, które towarzyszą człowiekowi od narodzin aż po śmierć. „Jesteśmy kapitanami własnego statku, zderzającego się z nieznanymi i czasami wymagającymi wodami. Zawsze nawigujemy naprzód, pewnie sterując przez każdy sztorm, napędzani marzeniami o nowych horyzontach i pragnieniem czegoś nowego” – dodaje wokalista.

Tony Iommi palce| ESKA Rock Człowiek z Metalu Shor

Tony Iommi zapowiada album „From The Dark”

Singiel jest zapowiedzią wyjątkowego albumu zatytułowanego „From The Dark”, który ma doskonale oddawać mroczną i pełną tęsknoty atmosferę. Na płycie Tony’emu Iommiemu towarzyszą Jørn Lande, który jest także współautorem wszystkich kompozycji, a także basistka Becky Baldwin i perkusista Karl Brazil. Nad brzmieniem całości czuwał wieloletni współpracownik Iommiego, producent i realizator dźwięku Mike Exeter.

Wydawnictwo z pewnością ucieszy kolekcjonerów. Dwupłytowe wydanie winylowe ukaże się w czterech wariantach kolorystycznych, a materiał wytłoczono z prędkością 45 RPM dla uzyskania najlepszej dynamiki dźwięku. Twórcy zadbali też o oprawę wizualną – rozkładane opakowanie wykonano z czarnej tektury z wyciętym charakterystycznym krzyżem. Pod nim kryje się mroczna grafika, która w pełni ukazuje się dopiero po wyciągnięciu koperty z płytą. W sprzedaży pojawi się także wersja CD z podobnym opakowaniem oraz limitowana, 32-stronicowa edycja w formie książki z dwoma bonusowymi utworami.

Wyjątkowa okazja dla polskich fanów

Zanim album trafi do oficjalnej sprzedaży, polscy fani będą mieli niepowtarzalną okazję, by usłyszeć go w całości przedpremierowo. Specjalny odsłuch płyty „From the Dark” odbędzie się 22 października w warszawskim pubie Beer & Bones. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 21:00, a wstęp będzie wolny.

To jedyna szansa, by poznać nowy materiał jednej z największych legend heavy metalu dzień przed światową premierą – wspólnie z innymi fanami i w miejscu stworzonym dla miłośników ciężkiego grania. Na uczestników czekać będą także oficjalne materiały promocyjne i specjalne upominki, w tym koszulki, naszywki, plakaty, a nawet egzemplarze nowej płyty na CD i winylu.

Kariera naznaczona tragedią i triumfem

Tony Iommi jest powszechnie uważany za jednego z najważniejszych gitarzystów w historii, a jego riffy położyły fundamenty pod heavy metal. Jego twórczość, doceniona nagrodami Grammy i wprowadzeniem do Rock & Roll Hall of Fame, wywarła wpływ na niezliczone pokolenia muzyków.

Niewielu wie, że jego unikalny styl gry i mroczne brzmienie narodziły się z osobistej tragedii. W młodości Iommi uległ poważnemu wypadkowi w fabryce, w którym stracił opuszki dwóch palców. To wydarzenie zmusiło go do wypracowania zupełnie nowej techniki, która zdefiniowała muzykę Black Sabbath, zespołu założonego z Ozzy’m Osbourne’em, Geezerem Butlerem i Billem Wardem.

W ciągu ponad 60-letniej kariery Iommi nieustannie tworzył, nagrywał i koncertował. W ostatnich latach jego działalność wykroczyła poza scenę rockową – w 2023 roku podjął współpracę z Birmingham Royal Ballet przy spektaklu „Black Sabbath – The Ballet”. W 2025 roku zespół wystąpił podczas monumentalnego widowiska w Birmingham, które stanowiło pożegnanie z fanami. Koncert odbył się zaledwie kilka tygodni przed śmiercią jego wieloletniego kolegi z zespołu, Ozzy'ego Osbourne'a.