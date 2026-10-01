Legendy rocka połączyły siły. Gwiazdy King Crimson i Porcupine Tree zagrają na jednej scenie

Gwiazdy King Crimson i Porcupine Tree na jednej scenie

To będzie prawdziwa gratka dla fanów progresywnego rocka. W kultowym klubie Gwarek zagra supergrupa O.R.k., w której skład wchodzą muzycy znani z takich legend jak King Crimson i Porcupine Tree. Na scenie zobaczymy Pata Mastelotto i Colina Edwina, a u ich boku pojawią się L. Fornasari i C. Pipitone. Ten wyjątkowy koncert zaplanowano na 20 listopada.

Występ O.R.k. to jeden z najmocniejszych punktów jesiennego kalendarza imprez, który zapowiada się niezwykle intensywnie. Miłośnicy mocnych brzmień i muzycznych odkryć z pewnością znajdą coś dla siebie.

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Październik pełen mrocznych dźwięków

Jesienny sezon koncertowy w Gwarku rusza z kopyta już na początku miesiąca. 2 października na scenie pojawi się zespół Artrosis, a zaledwie dzień później klub wypełnią blackmetalowe dźwięki w wykonaniu formacji Zorza. To jednak dopiero początek muzycznej podróży po mroczniejszych gatunkach.

Fani gothic punka powinni zarezerwować sobie wieczór 10 października, kiedy to zagra Lesbian Bed Death. Dzień później, 11 października, powróci wiśniosz ze swoim charakterystycznym, emocjonalnym przekazem. W połowie miesiąca, 16 października, siły połączą Weedpecker i Ampacity w ramach psychodelicznej trasy. Z kolei 19 października sceną zawładnie stonerowy zespół Valley Of The Sun.

Październik zakończy się imprezą w sam raz na Halloween. 31 października odbędzie się Folk Metal Night, podczas której wystąpią aż trzy zespoły: Runika, Velesar oraz Merkfolk.

Od bluesa po polskie legendy

Listopad otworzy Nanga ze swoją „Straszną trasą”, a już 11 listopada publiczność usłyszy wyrazisty głos współczesnego blues rocka w wykonaniu Sari Schorr. Kilka dni później, 14 listopada, atmosferę rozgrzeje formacja Daj Ognia. Miesiąc upłynie też pod znakiem mrocznego wydarzenia The Moon Arises, w ramach którego 27 listopada zagrają Inverne, Sacrimonia oraz Insinistra.

Prawdziwą ikonę polskiej sceny fani zobaczą 29 listopada – tego wieczoru wystąpi legendarny Rezerwat. To będzie symboliczne zwieńczenie miesiąca, po którym Gwarek wkroczy w grudzień, rozpoczynając go od dźwiękowych eksploracji projektu Föllakzoid.