Nie żyje mama Tilla Lindemanna. Brigitte Lindemann była cenioną niemiecką dziennikarką

Jako pierwszy niezwykle przykrą informację przekazał portal ndr.de. Jak napisano na oficjalnej stronie, Brigitte Lindemann zmarła w wieku 87 lat w miniony weekend (nie podano dokładnej daty) w swoim domu w północno-zachodniej Meklemburgii.

Tragiczne wieści potwierdziła dla portalu najbliższa rodzina dziennikarki. Nie ujawniono jednak przyczyny jej zgonu.

Till Lindemann - 6 najlepszych solowych numerów artysty / Eska ROCK

Kim była Brigitte Lindemann?

Zbieżność nazwisk oczywiście nie jest tu przypadkowa. Brigitte Lindemann była mamą Tila Lindemanna, czyli wokalisty i frontmana zespołu Rammstein oraz żoną Wernera Lindemanna - niemieckiego pisarza.

Para poznała się w 1959 roku i wzięła ślub. Cztery lata później na świat przyszło ich pierwsze dziecko - syn Till, a w 1969 roku małżeństwo doczekało się także córki. Brigitte i Werner tworzyli duet nie tylko w życiu prywatnym, ale zdarzało się im działać razem na polu zawodowym. W 1989 roku małżeństwo wydało książkę o historii i kulturze rejonu Meklemburgia w Niemczech.

Sama Gitta Lindemann również była znaną i cenioną postacią w Niemczech. W 1992 roku objęła ona stanowisko kierowniczki działu "Kultura" w Norddeutscher Rundfunk (NDR) i pozostawała na nim przez kolejną dekadę.

Na ten moment Till Lindemann w żaden sposób nie zareagował na informacje o śmierci swojej mamy.

Till Lindemann szykuje się do ogłoszenia trasy koncertowej. Co z Polską?

Tymczasem zaledwie kilka dni temu na kontach Lindemanna w mediach społecznościowych pojawił się zupełnie inny wpis. Muzyk dał za jego pośrednictwem jasno do zrozumienia, że szykuje się do ogłoszenia szczegółów swojej zaplanowanej na przyszły rok trasy koncertowej.

Póki co w przestrzeni publicznej pojawiają się jedynie plotki - a kilka z nich głosi, że w związku z serią występów można się spodziewać wizyty Tilla w Polsce w 2027 roku! Pozostaje czekać na oficjalne wieści w tej sprawie. Te nadejdą najpewniej na dniach.

Till Lindemann - 6 najlepszych numerów artysty. Muzyk to nie tylko Rammstein: