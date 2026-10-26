Niezwykły jubileusz Piotra Roguckiego. Świętowanie 30 lat na scenie potrwa aż do 2028 roku

Piotr Rogucki świętuje 30 lat na scenie. Szykuje niezwykły projekt

Piotr Rogucki ma powody do świętowania. Artysta obchodzi właśnie jubileusz 30-lecia swojej działalności artystycznej i z tej okazji przygotował dla fanów coś naprawdę wyjątkowego. Zamiast tradycyjnej gali czy jednego okolicznościowego koncertu, muzyk zaplanował projekt, który potrwa aż do 2028 roku.

Inicjatywa pod nazwą ROGUCKI x 30 to artystyczna opowieść o trzech dekadach pełnych emocji, doświadczeń i wspomnień. Jak zapowiada sam twórca, nie będzie to zamknięta historia, ale żywy, rozwijający się proces, na który złożą się m.in. nowe albumy, utwory, koncerty oraz autorskie formaty sceniczne. To świadomy i dojrzały krok w jego karierze, będący wynikiem artystycznej wolności.

30 lat działalności Piotra Roguckiego | Kolumna Zygmunta Eska ROCK

„TRANSMUTACJE”. Hity z COMA i Karaś/Rogucki w nowych wersjach

Pierwszą odsłoną wielkiego jubileuszu będzie jesienna trasa koncertowa. Już wkrótce Piotr Rogucki wraz z zespołem Normalni Ludzie wyruszy w Polskę z serią występów pod hasłem „TRANSMUTACJE”. Fani mogą liczyć na prawdziwą muzyczną podróż przez całą dotychczasową twórczość artysty.

Podczas koncertów publiczność usłyszy nie tylko jego indywidualne utwory, ale również materiał znany z kluczowych projektów, takich jak COMA czy duet Karaś/Rogucki. To jednak nie wszystko. Wszystkie piosenki zyskają zupełnie nowe, zaskakujące aranżacje i brzmienia. Co więcej, artysta zapowiedział, że zaprezentuje także zupełnie nowy materiał.

Artystyczne poszukiwania i twórcza energia

Nazwa trasy nie jest przypadkowa. „TRANSMUTACJE” mają symbolizować alchemiczne przeobrażenia, nieustanne muzyczne poszukiwania i przepływ dobrej, twórczej energii, które towarzyszą artyście od lat. To zapowiedź wydarzeń, podczas których znane kompozycje zostaną przedstawione w zupełnie nowym świetle.

Cały projekt ROGUCKI x 30 ma być zbudowany z istotnych fragmentów artystycznego świata muzyka – obrazów, notatek, gestów, słów i archiwaliów. To podsumowanie dotychczasowej drogi, ale i świadome otwarcie na nowe inspiracje, eksperymenty i artystyczne wyzwania, które Rogucki zamierza podejmować bez wahania.

Pierwszy koncert już w październiku

Fani nie będą musieli długo czekać na pierwszą okazję do wspólnego świętowania. Inauguracyjny koncert jesiennej trasy odbędzie się już 30 października w krakowskim Klubie Studio. To właśnie tam rozpocznie się wieloletnia celebracja trzech dekad obecności Piotra Roguckiego na scenie, otwierając nowy rozdział w jego karierze.