Atlas Arena wkracza na europejskie salony. To dopiero czwarty taki obiekt w Polsce

Wielki sukces łódzkiej Atlas Areny. Obiekt dołącza do europejskiej elity

To tu fani z całej Polski przyjeżdżają na koncerty światowych gwiazd i wielkie widowiska sportowe. Teraz łódzka Atlas Arena, jeden z najważniejszych obiektów na mapie koncertowej kraju, oficjalnie wkracza na międzynarodowe salony. Hala dołączyła do prestiżowej sieci Arenas Europe, zrzeszającej 49 największych aren z 21 europejskich krajów.

Wejście do tego elitarnego grona to efekt ciężkiej pracy zespołu, który z sukcesem zaprezentował łódzki obiekt europejskim partnerom. Warto podkreślić, że Atlas Arena jest dopiero czwartym polskim obiektem w tej sieci, co dodatkowo świadczy o randze tego wyróżnienia.

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Co to oznacza dla fanów i przyszłości koncertów w Polsce?

Członkostwo w Arenas Europe to nie tylko prestiż. Przede wszystkim otwiera ono drzwi do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk z operatorami największych hal koncertowych w Europie. Dzięki temu Łódź zyska jeszcze mocniejszy głos w międzynarodowych rozmowach o trasach koncertowych największych artystów, produkcji wydarzeń i przyszłości całej branży.

To szansa na to, by jeszcze skuteczniej przyciągać do Polski topowe nazwiska i organizować wydarzenia na najwyższym światowym poziomie. Atlas Arena będzie mogła dzielić się swoim doświadczeniem, m.in. w prowadzeniu wielofunkcyjnego obiektu i jego modernizacji w trakcie bieżącej działalności.

"Chcemy uczyć się od partnerów z całej Europy"

Entuzjazmu nie kryje prezes łódzkiego obiektu, Maciej Łaski. Jak sam przyznaje, dołączenie do sieci to ważny krok w rozwoju areny, która ma się czym pochwalić, ale chce też czerpać wiedzę od innych.

„Chcemy uczyć się od naszych partnerów z całej Europy i dzielić własnym doświadczeniem, zarówno w modernizacji obiektu bez jego zamykania, jak i budowaniu silnych partnerstw miejskich” – mówi Maciej Łaski. „Wymieniając praktyczną wiedzę i pomysły, możemy tworzyć lepsze doświadczenia dla artystów, promotorów i publiczności. Cieszymy się, że jesteśmy częścią tej społeczności” – dodaje.

Szef Arenas Europe z entuzjazmem wita Polskę

Sukces polskiego obiektu został doceniony na najwyższym szczeblu organizacji. Robert Fitzpatrick, prezes Arenas Europe, ciepło przywitał nowego członka, podkreślając rosnącą siłę naszego kraju na rynku wydarzeń na żywo.

„Z radością witamy Atlas Arenę w Arenas Europe. Cztery czołowe polskie areny w naszej sieci wzmacniają obecność stowarzyszenia na jednym z najszybciej rozwijających się rynków wydarzeń na żywo w Europie” – podkreśla Fitzpatrick. Jego zdaniem łódzka hala wnosi do europejskiej społeczności cenne doświadczenie i ambicję.

Imponujące liczby i ciągły rozwój

Atlas Arena działa na rynku od 2009 roku i od tego czasu gościła niezliczone międzynarodowe trasy koncertowe i imprezy sportowe. Obiekt tętni życiem przez około 250 dni w roku, a w tym czasie organizowanych jest w nim ponad 100 różnych wydarzeń.

Hala może pomieścić nawet 14 728 osób, a jej płyta o powierzchni 3 500 m² daje ogromne możliwości produkcyjne. Co ciekawe, obiekt jest nieustannie modernizowany – ostatnie prace objęły m.in. garderoby artystów i szatnie. Wszystko to odbywało się bez przerywania działalności, co jest jednym z doświadczeń, którym Polacy będą dzielić się z europejskimi partnerami.