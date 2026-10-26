Gitarzysta K.K. Downing wybrał najlepszy album Judas Priest! "To wydawnictwo zmieniło nasze życie"

Judas Priest to bez dwóch zdań jeden z najważniejszych zespołów w historii metalu. Brytyjska formacja działa na rynku od ponad pięćdziesięciu lat i zdecydowanie nie zwalnia. Judasi oficjalnie zadebiutowali w 1974 roku za sprawą albumu Rocka Rolla. Do tej pory grupa ta wypuściła w świat dziewiętnaście studyjnych wydawnictw (dyskografię, na ten moment, zamyka Invincible Shield z 2024).

A która z płyt w bogatym dorobku JP jest tą najlepszą? To pytanie dla każdego fana jest wyzwaniem najwyższej wagi. Jak się okazuje – dla samych muzyków również! Współzałożyciel i były gitarzysta formacji, K.K. Downing, postanowił jednak wytypować album, który zajmuje szczególne miejsce w jego sercu.

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W rozmowie ze stacją radiową 93.3 KZOZ, K.K. Downing, który grał w zespole przez ponad cztery dekady (ostateczne rozstanie nastąpiło w 2011), wskazał na kultowy British Steel z 1980, na którym znalazły się takie utwory, jak m.in. Breaking the Law, Living After Midnight czy Metal Gods.

Album "British Steel" był czymś naprawdę wyjątkowym. To była płyta, która tak naprawdę ugruntowała pozycję Judas Priest. Mieliśmy już nazwę, mieliśmy te wszystkie ciężkie utwory, mieliśmy okładkę z żyletką i po raz pierwszy zyskaliśmy spójny, wyrazisty wizerunek ze skórą i ćwiekami. Uważam, że to był przełomowy album, który tak naprawdę odmienił nie tylko naszą karierę, ale w zasadzie całe nasze życie. Samo nagrywanie płyty poszło nam bardzo szybko, to była czysta przyjemność, świetna zabawa i dobra robota – powiedział K.K. Downing.

Na sam koniec przypomnijmy, że British Steel trafił do sprzedaży 14 kwietnia 1980. Jeśli chodzi o miejsca na liście, to w rodzimej Wielkiej Brytanii szósty album Judas Priest osiągnął czwarte miejsce, z kolei w Stanach Zjednoczonych – 34. pozycję. Muzycy grupy mogli się cieszyć, bo, w obu przypadkach, były to najwyższe lokaty w dotychczasowej historii. Do promocji British Steel wybrano trzy utwory: Living After Midnight (marzec), Breaking the Law (maj), do którego powstał kultowy teledysk wyreżyserowany przez Juliena Temple, oraz United (sierpień).

Oto ciekawostki o albumie British Steel od Judas Priest: