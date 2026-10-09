Zbigniew Hołdys i Izabela Trojanowska z medalami Gloria Artis! Legendarny lider Perfectu wspomniał o buncie

W piątek, 9 października, w Łodzi zorganizowano uroczystość wręczenia medali "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Na liście nagrodzonych znaleźli się zasłużeni artyści muzyczni, w tym czołowe postaci polskiego rocka.

Podczas łódzkiej gali wyróżnienia otrzymało w sumie sześcioro znanych muzyków: Izabela Trojanowska, Zbigniew Hołdys, Maciej Balcar, Jacek Królik, Artur Malik oraz Aleksander Mrożek. Wydarzenie dostarczyło wielu emocji, a ze sceny padły słowa przypominające o znaczeniu rocka dla polskiej kultury. Zbigniew Hołdys zauważył z nutą wzruszenia, że po latach muzycy wreszcie doczekali się uznania za swój wkład w rozwój krajowej sztuki.

Zbigniew Hołdys o nagrodzie Gloria Artis: "Ktoś zauważył"

Odbierając medal, były lider zespołu Perfect podkreślił, że muzyka rockowa to nie tylko wyraz buntu, ale też utwory stanowiące międzypokoleniowe dziedzictwo. Zaznaczył, że piosenki te były śpiewane przez rzesze Polaków.

Sonda Słuchałeś/aś zespołu Perfect? Tak i nadal słucham Tak, ale już nie słucham Nie, nigdy

Muzycy rockowi to nie jest tylko kwestia buntu. To są pieśni, które śpiewał cały naród. Ludzie znali te piosenki co do przecinka i to był nasz wkład w kulturę. Teraz dopiero myślę, że ktoś zauważył, że myśmy coś do kultury zrobili

- powiedział Zbigniew Hołdys.

Izabela Trojanowska nie kryła wzruszenia nagrodą w Łodzi

Wśród odznaczonych tego wieczoru błyszczała również Izabela Trojanowska. Piosenkarka szczerze przyznała, że medal Gloria Artis stanowi dla niej ogromne i bardzo miłe zaskoczenie.

Czuję się doceniona. To była dla mnie duża niespodzianka

- wyznała artystka.

O przyznanie tych zaszczytnych odznaczeń dla muzyków zabiegało Łódzkie Stowarzyszenie Muzyczne "Ocalić od Zapomnienia".

Warto wspomnieć, że dla Zbigniewa Hołdysa to kolejny laur w karierze. Już w 2013 roku artysta odebrał Srebrny Medal za całokształt działalności twórczej. Również Izabela Trojanowska ma na koncie wcześniejsze odznaczenie - Srebrny Medal otrzymała w lipcu 2026 roku.

Czym jest medal Gloria Artis? Złoty, srebrny i brązowy

Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" to szczególne wyróżnienie nadawane przez ministra kultury. Otrzymują je osoby o wybitnych zasługach dla twórczości artystycznej, działalności kulturalnej oraz ochrony narodowego dziedzictwa. Wyróżnienie przyznawane jest w trzech stopniach:

Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

O nadanie medalu może wystąpić m.in. minister z własnej inicjatywy, inni ministrowie, szefowie urzędów centralnych, rektorzy wyższych uczelni, marszałkowie województw, wojewodowie oraz organizacje społeczne lub kulturalne. Odznaczenie wręcza osobiście Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub jego pełnomocnik podczas ważnych uroczystości państwowych, festiwali czy obchodów Dnia Polskiej Muzyki.

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