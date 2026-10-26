Till Lindemann wraca do Polski w 2027 roku! Kiedy rusza sprzedaż biletów?

Kończy się już październik i co prawda za nami już trochę ogłoszeń koncertowych, to jednak nie da się ukryć, że wciąż czekamy na te największe, najbardziej cenione w naszym kraju nazwy i nazwiska ze świata ciężkich brzmień.

Takowe nadeszły w poniedziałek 26 października - i to aż trzy jednego dnia! Wiadomo już oficjalnie, że w 2027 roku nad Wisłę powrócą Panowie z Fontaines D.C. Także na przyszły rok wizytę w Polsce zaplanowała sobie prawdziwa legenda gry na gitarze - Santana. Na tym jednak ogłoszenia się nie skończyły.

Co tam w środku gra - Lindemann - Live in Moscow

BILETY na koncert Tilla Lindemanna w Polsce w 2027 roku

Jeszcze przed weekendem Till Lindemann dał do zrozumienia, że dosłownie na dniach ogłosi szczegóły swojej przyszłorocznej trasy koncertowej. Natychmiast w przestrzeni publicznej pojawiły się pogłoski, jakoby muzyk planował powrót do Polski po dwóch latach od poprzedniej wizyty.

Już wiadomo, że plotki były prawdziwe! Till Lindemann zagra 9 grudnia 2027 roku, po raz kolejny w dobrze przez niego sprawdzonej TAURON Arenie.

Co ze sprzedażą biletów? Jak wynika z informacji, podanych przez samego artystę, ta będzie miała miejsce w środę 28 października o godzinie 16:00 czasu polskiego. Proces będzie się odbywał za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej artysty: till-lindemann.com.

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