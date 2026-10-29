Ozzy Osbourne zagrał ostatni koncert 17 dni przed śmiercią. Poruszające wydanie trafi do fanów

Ostatni koncert Ozzy'ego Osbourne'a. Nagranie trafi do fanów

Fani Ozzy'ego Osbourne'a i Black Sabbath będą mogli przeżyć na nowo jeden z najważniejszych i najbardziej wzruszających momentów w historii rocka. Ubiegłoroczne, pożegnalne show artysty, które odbyło się zaledwie siedemnaście dni przed jego śmiercią, zostanie wydane w formie filmu koncertowego i oficjalnej ścieżki dźwiękowej. Premiera „Ozzy Osbourne & Black Sabbath: Back to the Beginning” zaplanowana jest na 11 grudnia. Wydarzenie z 5 lipca 2025 roku na zawsze zapisało się w annałach muzyki. To właśnie wtedy, na stadionie Villa Park w rodzinnym mieście, Ozzy po raz ostatni stanął przed publicznością. Tego dnia na scenie dołączyli do niego Tony Iommi, Geezer Butler i Bill Ward, co oznaczało pierwszy od ponad dwudziestu lat wspólny występ oryginalnego składu Black Sabbath. Jak się okazało, był to również finał ich koncertowej historii.

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Plejada gwiazd oddała hołd legendzie

Zainteresowanie pożegnalnym koncertem było gigantyczne. Na 44 tysiące dostępnych biletów zgłoszono ponad trzy miliony zapytań, a wydarzenie było transmitowane na całym świecie. Gospodarzem wieczoru był Jason Momoa, a za kierownictwo muzyczne odpowiadał Tom Morello z Rage Against the Machine. Na scenie pojawiła się prawdziwa śmietanka rockowego i metalowego świata. Hołd Ozzy’emu i Black Sabbath oddali tacy giganci jak Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Tool, Pantera, Alice in Chains, Gojira, Anthrax, Halestorm, Lamb of God, Mastodon i Rival Sons. W specjalnych składach pojawili się również m.in. Steven Tyler, Ronnie Wood, Billy Corgan, Sammy Hagar, Chad Smith, Travis Barker oraz Yungblud. To było spotkanie pokoleń, które zjednoczyło się, by uczcić dorobek niegasnącej legendy.

„Jego jedynym życzeniem było wystąpić jeszcze raz”

Kulisy tego historycznego dnia zdradziła żona i menedżerka artysty, Sharon Osbourne, która nadzorowała cały projekt. Jak przyznała, występ był spełnieniem ostatniego marzenia Ozzy'ego, który przez lata zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. "„Back to the Beginning” było wydarzeniem, które zdarza się raz w życiu i zapisze się w historii muzyki" – mówi Sharon Osbourne. – "Przez ostatnie sześć lat życia Ozzy zmagał się z przewlekłym bólem. Jego jedynym życzeniem było wystąpić jeszcze raz, podziękować fanom i się pożegnać. To był niesamowity dzień, kiedy przyjaciele ze świata rocka przyjechali do Aston z całego globu, by uczcić jego legendarny talent i niezwykłe dziedzictwo".

Co znajdzie się w wydawnictwie?

Trwający trzy i pół godziny film zbiera najważniejsze momenty koncertu. Fani zobaczą nie tylko pełne występy Ozzy’ego i Black Sabbath, ale także specjalne wykonania gości, w tym „Mr. Crowley” w interpretacji Jacka Blacka oraz „Changes” zaśpiewane przez Freda Dursta. Wydawnictwo zostanie wzbogacone o liczne dodatki pozwalające zajrzeć za kulisy. Wśród nich znalazł się materiał o przygotowaniach do show, dokument „Sounds of Birmingham” oraz filmowe hołdy, w których udział wzięli m.in. Dolly Parton, AC/DC i Ricky Gervais. Przedsprzedaż wszystkich formatów ruszyła 28 października, a zapowiedzi towarzyszy udostępnione już nagranie i wideo do utworu „Mr. Crowley”.

Premiera i edycje dla kolekcjonerów

Zapis koncertu „Back to the Beginning” trafi do sprzedaży 11 grudnia i będzie dostępny w wielu formatach, w tym na 4K Ultra HD Blu-ray, HD Blu-ray, CD oraz winylu. Obok standardowej czarnej płyty przygotowano limitowane warianty kolorystyczne. Dostępny będzie również album w wersji cyfrowej. Dla najwierniejszych fanów przygotowano prawdziwą gratkę – rozbudowany Deluxe Box Set, którego premiera zaplanowana jest na 23 kwietnia 2027 roku. W jego skład wejdą m.in. trzy płyty Blu-ray (w tym jedna ze wszystkimi 35 gościnnymi wykonaniami), dwa krążki CD, trzy 180-gramowe winyle, 72-stronicowa książka w twardej oprawie, naszyjnik z zawieszką Ozzy’ego, numerowany certyfikat autentyczności oraz reprodukcja plakatu filmowego.