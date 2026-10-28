"Posunąłem się za daleko". Bono po latach szczerze o wielkiej wpadce U2 z Apple

We wrześniu 2014 roku na rynku ukazał się Songs of Innocence, trzynasty album w dorobku irlandzkiej grupy U2. Premiera ta, bez dwóch zdań, przeszła ona do historii jako jedna z najbardziej kontrowersyjnych akcji w historii branży muzycznej. Wspomniany krążek został bowiem udostępniony całkowicie za darmo wszystkim użytkownikom serwisu iTunes, czyli ponad 500 milionom ludzi na całym świecie.

Akcja ta wywołała powszechne oburzenie i zmuszona została interweniować sama firma Apple, udostępniając specjalny narzędzie do usuwania niechcianej płyty z kont niezadowolonych osób.

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W nowym wywiadzie, dla The New York Times, Bono – wokalista irlandzkiego kwartetu – powrócił do pamiętnego zamieszania z Songs of Innocence. I po latach bije się zdecydowanie w pierś.

Posunąłem się wtedy za daleko. Chcieliśmy po prostu poeksperymentować i sprawdzić, czy wielka firma może zapłacić za naszą muzykę, a potem ją rozdać – powiedział frontman U2.

Bono wyznał, że przed darmową dystrybucją albumu ostrzegali go zarówno ówczesny menedżer zespołu Paul McGuinness, jak i sam szef Apple, Tim Cook. Dlatego też całą odpowiedzialność za wizerunkowy klops wokalista bierze na siebie.

– Chodziło o zwrócenie uwagi na to, jak mało muzycy zarabiają na swojej pracy. Ale sam pomysł i jego wykonanie... to była całkowicie moja wina – podsumował Bono.

Nowy album U2 nadchodzi wielkimi krokami. Oto najważniejsze informacje

Wielkimi krokami zbliża się premiera długo oczekiwanego, studyjnego albumu od U2. Przypomnijmy, że Carnaval de Luz, który pojawi się na półkach sklepowych 13 listopada 2026, to pierwsza pełnoprawna płyta irlandzkiego kwartetu od dziewięciu lat. Na nadchodzącym albumie grupy znajdzie się dwanaście premierowych utworów.

– To chaotyczny, prowokacyjny i uduchowiony zbiór piosenek – i po raz pierwszy w historii nagrania U2 wykorzystaliśmy struny flatwound. Tak tylko mówię – zapowiedział, cytowany w informacji prasowej, gitarzysta The Edge. – Będą głośne gitary, głęboki bas, ekstatyczne rytmy i tak – pojawią się też srebrne łzy! – dodał natomiast Bono.

Carnaval De Luz został nagrany w różnych miejscach, a za produkcję odpowiada Jacknife Lee. Utwory będą poruszać tematy duchowości, przyjaźni, wolności i wytrwałości w obliczu narastających, mrocznych sił.

Oto najlepsze utwory U2 według użytkowników portalu "Rate Your Music":