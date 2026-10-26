Ostateczne nastanie punka. O "Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols" | Jak dziś rockuje?

Historia zespołu Sex Pistols nieodłącznie wiąże się z sytuacją społeczno-polityczno-kulturową Wielkiej Brytanii lat 70., takimi postaciami jak Malcolm McLaren i Vivienne Westwood, butikiem Sex i mało znaną kapelą The Strand, w skład której wchodzili Steve Jones, Paul Cook, Wally Nightingale. Muzycy grupy byli częstymi gośćmi Sex, wtedy znanego jeszcze jako Too Fast to Live, Too Young to Die i dobrze znali się z McLarenem, którego dwa lata po powstaniu, w 1974 roku, Steve poprosił o kierowanie działalnością formacji. Malcolm miał własny pomysł na przyszłość kapeli - najpierw zwerbował do niej basistę Glena Matlocka, zainspirowany zaś amerykańską sceną muzyczną z tego okresu, szczególnie Ramones, postanowił zrobić z The Strand... kapelę punkową. Początkowo McLaren wyrzucił z zespołu Nightingale i wyznaczył Jonesa na rolę frontmana, ten jednak nie radził sobie w roli wokalisty, w związku z czym zaczęły się poszukiwania. W sierpniu 1975 roku do zespołu, który przyjął nazwę Sex Pistol, dołączył John Lydon, któremu nadano pseudonim Johnny Rotten.

Sex Pistols – 5 ciekawostek o albumie "Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols" | Jak dziś rockuje?

Jak powstała legenda muzyki punk?

Kolejne miesiące zespół spędził na komponowaniu muzyki na debiutancki krążek i budowaniu swojej pozycji. Początkowo szło im dość opornie, trochę to trwało, zanim nabrali na tyle dobrej wprawy, by dość dobrze prezentować się na scenie. W czerwcu 1976 roku grupie udało się podpisać kontrakt z wytwórnią EMI, a jej pierwszy oficjalny singiel, Anarchy in the U.K. ukazał się 26 listopada 1976 roku. Numer, choć nie był pierwszą punkową kompozycją na rynku, to wyróżniał się upolitycznionym tekstem, skierowanym głównie do klasy robotniczej, z której wywodzili się członkowie kapeli. Nie tylko muzyka, ale też zachowanie muzyków wzbudziło zainteresowanie odbiorców, a Ci biorąc udział w wywiadach nie stronili od przekleństw i prezentowali dość "olewającą" postawę, co mocno przeraziło wytwórnię, która nie chciała już tak mocno promować kapeli.

Przełomowy dla grupy okazał się być rok 1977 - w lutym Matlock opuścił grupę, a jego miejsce zajął Sid Vicious, który był fanem kapeli i przyjacielem Rottena, ale... nie umiał grać. Już miesiąc później, przed Pałacem Buckingham, Sex Pistols publicznie podpisali kontrakt z A&M Records, który label zerwał już sześć dni później. Ostatecznie Panom udało się podpisać umowę z Virgin i to za jej pośrednictwem pod koniec maja ukazał się przełomowy God Save the Queen. Piosenka wywołała skandal i ogromne zainteresowanie, mówiło się nawet, że zdobędzie szczyt na brytyjskiej liście przebojów, co jednak ostatecznie (oficjalnie) nie doszło do skutku.

Premiera, na którą czekał cały muzyczny świat

Ostatecznie album Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols został wydany na terenie Wielkiej Brytanii 28 października 1977 roku. Płyta została bardzo dobrze przyjęta przez większość krytyków, którzy określali ją nową jakością rock and rolla, zwracali uwagę na energię, pasję i wszechobecne muzyczne szaleństwo. Inni byli mniej przychylni i twierdzili, że grupa nie ma nic ciekawego do pokazania.

Choć z perspektywy czasu oczywiste jest, że zespół, uznawany za jedną z pierwszych punkowych kapel, był, nie do końca przemyślanym, projektem Malcolma McLarena. Sami członkowie zaś zdawali się nie być przygotowani na sławę i zainteresowanie, które ich czeka - przemoc, bójki, narkotyki, destrukcja, szaleństwo podczas trasy ostatecznie doprowadziły do rozpadu zespołu w 1978 roku, w 1979 roku zaś zmarł Sid, dopiero co oskarżony o zamordowanie swojej partnerki, Nancy Spungen.

Co skrywa kultowe "Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols"?

Dziś nie ma jednak wątpliwości, że Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols, to jeden z najbardziej wpływowych albumów w historii rocka. Jakie kryją się za nim ciekawostki? Sprawdź naszą galerię: