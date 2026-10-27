Puscifer po raz pierwszy w Polsce! Wokalista Maynard James Keenan odwiedzi nasz kraj również jesienią

Fani na to czekali: wokalista Maynard James Keenan w 2026 roku dwukrotnie odwiedzi Polskę. Najpierw w czerwcu z A Perfect Circle, a później z Puscifer. I to po raz pierwszy w historii!

Koncert odbędzie się 28 października 2026 w warszawskim klubie Stodoła. W roli supportu na scenie pojawi się komik i muzyk Dave Hill. Organizatorem jest Live Nation Polska.

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Jeśli chodzi o bilety, to nie mamy dobrych wieści dla tych, którzy zwlekali. Wydarzenie jest w pełni wyprzedane!

Oto oficjalna czasówka koncertu:

18:30 Otwarcie drzwi

20:00 Dave Hill

21:00 Puscifer

Uwaga! Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Uwaga! Podczas koncertu obowiązuje zakaz nagrywania.

Z uwagi na komfort i bezpieczeństwo, na teren imprezy masowej będzie możliwe wejście z torbą/nerka/torebką lub innym przedmiotem służącym do przechowywania rzeczy w wymiarach NIE większych niż 21 cm × 15 cm × 6 cm (długość x wysokość x grubość).

Jeśli zdecydujesz się na przyniesienie ze sobą wyżej opisanego przedmiotu, wejście na teren imprezy masowej może zająć Ci więcej czasu ze względu na kontrolę bezpieczeństwa.

Grupa Puscifer na nadchodzącej trasie po Europie będzie promowała najnowszy studyjny album, Normal Isn't, który pojawił się na półkach sklepowych na początku lutego tego roku.

Muzycy ogłosili łącznie 12 koncertów. Wspomniana trasa rozpoczęła się 25 października w Sztokholmie (Szwecja), dobiegnie natomiast końca 12 listopada w Dublinie (Irlandia).

Przypomnijmy, że Puscifer powstał w 2003 roku w Los Angeles. W składzie amerykańskiej formacji, oprócz Keenana, znajdują się także: Mat Mitchell (gitara, bas, klawisze, syntezatory) oraz Carina Round (wokal, gitara, perkusja, klawisze). Brzmienie grupy jest Trudne do zdefiniowania. To mieszanka rocka alternatywnego, trip-hopu, elektroniki czy industrialu.

Wokalista Maynard James Keenan wciąż czuje strach przed koncertami!

Maynard James Keenan, w najnowszym wywiadzie, przyznał otwarcie, że mimo ogromnego doświadczenia, każdy koncert wciąż wiąże się dla niego z ogromnymi emocjami. – Każdy wieczór jest przerażający. Nie wiesz, jak to się wszystko potoczy, i to jest właśnie wyzwanie. Ale na tym właśnie polega muzyka na żywo, prawda? Po to idziesz ją zobaczyć. Dosłownie żyjemy w tej chwili, jutro może nas już nie być, dlatego zachęcam Was do przyjścia na koncert, bo nie wiecie, co dostaniecie jutro. Żyjemy dzisiaj, przyjdźcie nas zobaczyć dzisiaj, póki jesteśmy żywi – powiedział wokalista w rozmowie z 101 WRIF.

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