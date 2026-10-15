10 lat temu Kult wydał album "Wstyd". Płyta cieszyła się takim zainteresowaniem, że wprowadzono limit sprzedaży!

W 2016 roku zespół Kult oficjalnie zakończył swoją trwającą trzy lata przerwę wydawniczą. We wrześniu, już dekadę temu, premierą miał singiel Madryt, który okazał się być pierwszym z nowej płyty formacji.

Ta została zatytułowana Wstyd, a jej premierę zaplanowano na 14 października 2016 roku. Krążek bardzo szybko po premierze zwrócił uwagę słuchaczy i słuchaczek - oraz oczywiście krytyków. Uwagę wszystkich przykuły oczywiście tematy, podjęte na albumie. Jak zapowiedziano, całość to "bezkompromisowy obraz polskiej rzeczywistości, widzianej wnikliwym oczami Kazika Staszewskiego". Wstyd to zwarta muzyczna opowieść, przepełniona polityczno-społecznymi manifestami, ale także zwykłymi historiami, przedstawiającymi naszą polską codzienność. Uwagę odbiorców zwróciła także produkcja płyty, która wyróżniała się swoją surowością.

Najważniejsze utwory Kultu i Kazika Staszewskiego / Eska Rock

Polacy tłumie ruszyli po płytę "Wstyd" Kultu!

W tym roku minęło równo dziesięć lat od premiery albumu. Z tej właśnie okazji wytwórnia SP Records zamieściła na swoim koncie na Facebooku zdjęcie ogłoszenia, które w 2016 roku można było zobaczyć przy wejściu do sklepów popularnej sieci Empik. Jak z niego wynika, Wstyd cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że sklep zdecydował się nałożyć limit liczby sprzedawanych sztuk krążka na jedną osobę!

Szanowni klienci, w związku z ogromną popularnością płyty Kult - "Wstyd" informujemy, że maksymalna liczba płyt możliwa do zakupienia przez jedną osobę wynosi 5 sztuk - głosiło ogłoszenie.

Kazik Staszewski to król mediów społecznościowych! Te posty lidera Kultu tego dowodzą!