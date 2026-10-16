Wybrano 100 zespołów wszech czasów. Kto znalazł się na pierwszym miejscu?

Żyjemy z czasach, w których zespołów powstaje coraz mniej, a wszystko to, co związane z branżą muzyczną leży w rękach solowych artystów i artystek? Tego typu stwierdzenie słychać w ostatnim czasie stosunkowo często, zaprzeczają temu jednak sukcesy, jakie na rynku, tak światowym, jak i polskim, odnoszą takie formacje, jak Fontaines D.C., Giant Rooks, Avatar, metro, Geese, Turnstile czy The Cassino.

Od lat to właśnie zespoły kształtują światowy rynek muzyczny. To grupy, tworzone przez kilka wyjątkowych jednostek, które razem były w stanie stworzyć coś wyjątkowego, stanowią od dekad siły napędowe branży. Czy da się z łatwością wskazać formację, która odcisnęła szczególne piętno na muzyce?

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Portal "Consequence" wybrał 100 zespołów wszech czasów

W sieci znaleźć można całą masę zestawień, zbierających te najważniejsze zespoły w historii muzyki. Teraz własną listę tego typu postanowił stworzyć portal "Consequence". Jego redakcja zebrała aż 100 formacji, reprezentujących różne muzyczne gatunki, które jej zdaniem ukształtowały historię światowej muzyki.

Ranking na miejscu setnym otwiera formacja The Smashing Pumpkins. Na kolejnych miejscach znalazło się wiele ikonicznych dla rocka i metalu zespołów, jak System of a Down, Slayer, Green Day, Motörhead, The Smiths, Pearl Jam, Aerosmith, Tool, Iron Maiden, Van Halen, Kiss, Alice in Chains, Depeche Mode, Judas Priest, Rush, Oasis, AC/DC, Nine Inch Nails, The Police, R.E.M., Blondie, Grateful Dead, Rage Against the Machine, Ramones, U2, Queen (co ciekawe, na pozycji 20.), The Who, The Cure, Metallica, Pink Floyd na miejscu 14., czy The Jimi Hendrix Experienced.

Kto natomiast znalazł się na szczycie listy? "Consequence" uznało za zespół wszech czasów The Beatles. Kto jeszcze znalazł się w TOP10? Poniżej dziesiątka w kolejności od miejsca pierwszego. Z pewnością przyciąga ona uwagę - chociażby tym, że formacja Radiohead została w niej umieszczona oczko wyżej od legendarnego The Rolling Stones. Równie ciekawy jest fakt, że na miejscu trzecim pojawia się tu projekt The Velvet Underground, czyli znacznie wyżej od wspomnianego wyżej Queen czy chociażby Led Zeppelin - które przegoniła chociażby Nirvana:

The Beatles Black Sabbath The Velvet Underground Miles Davis’ Second Great Quintet Radiohead The Rolling Stones The Clash Fleetwood Mac Nirvana Led Zeppelin