Połączyli siły z Butchem Vigem po ponad 30 latach. The Smashing Pumpkins nagrali piosenkę do "Igrzysk Śmierci"

The Smashing Pumpkins i legendarny producent znów razem. Fani czekali na to od lat

To wiadomość, na którą fani rocka alternatywnego czekali od dekad. Zespół The Smashing Pumpkins połączył siły z legendarnym producentem Butchem Vigiem, z którym ostatni raz współpracował przy kultowym albumie „Siamese Dream” z 1993 roku. Efektem tej niezwykłej kolaboracji jest utwór „Black Stars”, który właśnie trafił do serwisów streamingowych.

Nowy singiel jest czymś więcej niż tylko powrotem do legendarnej współpracy. Piosenka promuje jedną z najbardziej wyczekiwanych premier filmowych – „Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek”, która wejdzie na ekrany kin już 20 listopada. To potężny, rockowy akcent w uniwersum znanym z widowiskowych i mrocznych historii.

Grunge’owe kapele wszech czasów / Eska ROCK

Kulisy powstania „Black Stars”. Tak narodził się hit do „Igrzysk śmierci”

Historia powstania utworu jest niezwykle ciekawa. Wszystko zaczęło się w momencie, gdy lider zespołu, Billy Corgan, pracował nad swoim solowym albumem. Właśnie wtedy The Smashing Pumpkins otrzymali zaproszenie do stworzenia oryginalnej piosenki na potrzeby nowej części sagi „Igrzyska śmierci”.

W obliczu tego wyzwania Corgan postanowił sięgnąć po pomoc absolutnej legendy. Zaprosił do współpracy Butcha Viga, aby ten pomógł mu wybrać kompozycję, która najlepiej odda klimat świata Panem. Nagrania odbyły się w Chaplin Studios w Los Angeles, a ostatnie szlify utwór zyskał w Chicago. Warto przypomnieć, że poprzednie wspólne dzieło tego duetu, album „Siamese Dream”, pokrył się w Stanach Zjednoczonych siedmiokrotną platyną.

Mroczna historia Haymitcha Abernathy'ego

Piosenka „Black Stars” wprowadza w nastrój filmu, który zabierze widzów w podróż do przeszłości, na 24 lata przed wydarzeniami znanymi z pierwszej części „Igrzysk śmierci”. Produkcja w reżyserii Francisa Lawrence'a skupi się na losach szesnastoletniego Haymitcha Abernathy'ego (Joseph Zada), który zostaje wylosowany do udziału w 50. Głodowych Igrzyskach.

Nie będą to jednak zwykłe zawody. Drugie Ćwierćwiecze Poskromienia to największe i najbrutalniejsze Igrzyska w historii, z podwójną liczbą uczestników. Haymitch, trybut z Dystryktu 12, będzie musiał zawrzeć nieoczekiwane sojusze, by przetrwać na arenie i rzucić wyzwanie bezwzględnej władzy Kapitolu pod wodzą prezydenta Snowa (Ralph Fiennes).

Soundtrack pełen gwiazd i trasa koncertowa

Utwór The Smashing Pumpkins to tylko przedsmak tego, co czeka fanów na płycie „The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (The Album)”. Za jej produkcję wykonawczą odpowiada nagrodzony Grammy Dave Cobb, a na krążku znajdzie się łącznie 29 artystów reprezentujących różne gatunki muzyczne. Album ukaże się tydzień przed premierą filmu.

Fani zespołu nie muszą czekać na premierę, by usłyszeć „Black Stars” na żywo. Grupa jest obecnie w trakcie trasy koncertowej „The Rats in a Cage Tour” po Ameryce Północnej i już włączyła nowy singiel do swojego repertuaru.

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