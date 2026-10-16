Roger Waters UDERZA w Jamesa Hetfielda -"To ku**s". Padły naprawdę mocne słowa!

James Hetfield chyba nie spodziewał się tego, co wywoła jego apel, który padł podczas koncertu Metalliki w Sphere. Przypominamy, że muzyk w sobotę 10 października zwrócił się do obecnej na pokazie publiczność, wprost uderzając, jednak bez wymieniania konkretnych osób, w artystów i artystki, którzy i które na swoich koncertach poruszają tematy polityczne. Wokalista i gitarzysta zapewnił równocześnie, że czegoś takiego na pewno nie uświadczą uczestnicy i uczestniczki występów Metalliki, gdyż, jak powiedział: "Jesteśmy tu... bez ściemy... jesteśmy tu, żeby zapomnieć o całym tym gó*nie z zewnątrz, jasne? Przesłanie Metalliki to miłość, energia i ciężka muzyka, kochanie!".

James Hetfield nie lubił być frontmanem Metalliki. Wszystko zmienił TEN album

Słowa Jamesa odbiły się szerokim echem w przestrzeni publicznej i sprawiły, że na frontmana Metalliki posypał się grad krytyki. Wszystko to sprawiło, że po raz kolejny rozgrzała dyskusja na temat tego, jakie właściwie poglądy polityczne ma Hetfield.

Roger Waters w ostrych słowach UDERZA w Jamesa Hetfielda!

Teraz niespodziewanie głos w całej tej sprawie zabrał Roger Waters - i nie da się ukryć, nie gryzł się w język.

Były członek Pink Floyd od dawna jest osobą niezwykle mocno zaangażowaną w różne polityczne sprawy, z naciskiem na konflikt izraelsko-palestyński. Nie oznacza to oczywiście, że sam Waters jest postacią krystaliczną - by przypomnieć chociażby jego skandaliczne wypowiedzi na temat rosyjskiej wojny na Ukrainie.

Muzyk pojawił się w podcaście "Katie Halper Show", w którym pojawił się wątek polityki i muzyki, przy czym wspomniano oczywiście o wypowiedzi Hetfielda. Były basista Pink Floyd zareagował niezwykle emocjonalnie, ostro krytykując kolegę po fachu i używając wobec niego naprawdę ostrych słów i zarzucając brak empatii:

Możemy przestać gadać o tym kut**ie? Mam go już serdecznie dość. Po prostu pokazuje, że jest kompletnym dup**em. Ma IQ na poziomie trzech punktów i szczerze mówiąc, nie wiem, po co w ogóle o nim rozmawiamy – to nikt i zawsze nim pozostanie. Może i ma kilkaset milionów dolarów czy coś w tym stylu, ale to dup*k, a nie żaden muzyk. Słyszałem ich. Mówiłem ci, że słyszałem, jak próbowali grać na instrumentach akustycznych – kompletnie nie potrafili. To było żenujące. [...] Szkoda, że ​​ten dup*k nie miał wokół siebie nikogo, kto wytłumaczyłby mu, że bycie życzliwym jest o wiele ważniejsze niż ta cała głośna muzyka, skakanie po scenie czy cokolwiek innego. Trzeba być życzliwym, mieć trochę empatii wobec innych ludzi – tego właśnie potrzebujemy, żeby rozeszło się po całym świecie.

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