Amon Amarth już 29 października 2026 zagra w Gliwicach! Szwedzcy wikingowie na jedynym koncercie w Polsce

Amon Amarth zagra 29 października 2026 roku w PreZero Arenie Gliwice.

Jako support wystąpią zespoły Orbit Culture oraz Soilwork, również reprezentujące szwedzką scenę metalową.

Wydarzenie odbędzie się w ramach trasy "The Allfather Awakens Tour 2026", a ceny biletów w przedsprzedaży wahają się od 288,90 zł (miejsca siedzące B) do 353,90 zł (miejsca siedzące A).

Amon Amarth to nazwa, której miłośnikom ciężkiego grania przedstawiać raczej nie trzeba. Szwedzka formacja od dekad buduje własne imperium, czerpiąc inspiracje z mitologii nordyckiej, wikingów i dawnych bitew. Ich muzyka jest bezkompromisowa, ale nie brakuje w niej chwytliwych melodii, dzięki którym nawet najcięższe riffy potrafią na długo zapisać się w naszej pamięci. Zespół wypracował charakterystyczne brzmienie: masywne gitarowe partie, rytmiczne uderzenia perkusji i charakterystyczny growl Johana Hegga, a wszystko to okraszone tekstami pełnymi legendarnych bohaterów, morskich wypraw i bitew.

Orbit Culture i Soilwork rozgrzeją gliwicką PreZero Arenę przed Amon Amarth

Na scenie w Gliwicach pojawią się również Orbit Culture i Soilwork – dwie szwedzkie ekipy, które od lat prężnie działają na scenie melodyjnego death metalu. To mocny zestaw, który powinien przypaść do gustu zarówno fanom klasycznego brzmienia gatunku, jak i tym, którzy lubią jego nowocześniejsze, bardziej masywne oblicze. Orbit Culture to nazwa, która w ostatnich latach coraz głośniej przebija się w świadomości zarówno krytyków muzycznych, jak i fanów ciężkich brzmień. Założona w 2013 roku formacja stawia na ciężkie riffy, niezwykle mroczną atmosferę, którą czuć zwłaszcza w gęstym jak smoła growlu Niklasa Karlssona. Soilwork z kolei od lat umiejętnie łączą metalową agresję z melodyjnością, między innymi dzięki rozbudowanym partiom klawiszowym. Formacja ma solidną pozycję na metalowej scenie, a jaj muzycy są także częścią innych muzycznych projektów.

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Amon Amarth, Orbit Culture i Soilwork zagrają w Gliwicach. Najważniejsze informacje [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Koncert odbędzie się w ramach trasy "The Allfather Awakens Tour 2026" w czwartek, 29 października 2026 roku, w PreZero Arenie Gliwice przy ul. Akademickiej 50. Choć początkowo wydarzenie miało odbyć się w mniejszym obiekcie, ogromne zainteresowanie koncertem sprawiło, iż organizatorzy zdecydowali się przenieść je do dużej areny.

Ceny biletów w przedsprzedaży wynoszą:

Bilet General Admission będzie kosztować 310,90 zł, miejsca siedzące podzielono na dwie kategorie: A – 353,90 zł, oraz B – 288,90 zł.

Organizator informuje również, że w przypadku wyprzedania koncertu zakup biletów na miejscu w dniu wydarzenia nie będzie możliwy.

Informacje o biletach i ewentualnej dostępności miejsc można sprawdzić na stronie organizatora: Knock Out Productions – Amon Amarth w Gliwicach.