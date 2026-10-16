Ten klasyk definiuje brzmienie Red Hot Chili Peppers! Flea ujawnił swój numer jeden

Amerykańska formacja Red Hot Chili Peppers jest już obecna na rynku muzycznym od ponad czterech dekad. Zespół pierwszy album wypuścił w 1984 roku. Prawdziwy przełom nastąpił przy okazji Blood Sugar Sex Magik, piątego studyjnego wydawnictwa, które ukazało się w 1991.

Do tej pory Red Hoci wypuścili w świat łącznie trzynaście płyt (dyskografię, na ten moment, zamyka krążek Return of the Dream Canteen z października 2022) i mają na koncie sporo utworów, które stały się przebojami i zapisały się złotymi zgłoskami w historii rocka.

Po latach zapytano basistę Flea, która piosenka najlepiej definiuje brzmienie RHCP.

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Muzyk postawił na kultowy hymn z 1991 roku – Give It Away.

Pod względem przesłania, rytmu i emocji wybieram "Give It Away". Niezależnie od tego, ile milionów razy to graliśmy, za każdym razem, gdy dochodzimy do końca kawałka i kończymy koncert, a ja i Anthony [Kiedis, wokalista RHCP - przyp. red.] wibrujemy i skaczemy w górę i w dół, a wszystko wokół tętni życiem. Sama idea "oddawania wszystkiego z siebie" [ang. give it away] jest po prostu czymś pięknym – powiedział Flea w wywiadzie dla ALT92.3 Radio.

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Sama historia powstania piosenki, która stała się pierwszym singlem promującym Blood Sugar Sex Magik, jest niezwykła. Pomysł na tekst zrodził się w głowie Anthony'ego Kiedisa po głębokiej rozmowie na temat bezinteresowności i sztuki z piosenkarką Niną Hagen. Muzykę do utworu napisali gitarzysta John Frusciante i właśnie Flea.

Do historii, rzecz jasna, przeszedł charakterystyczny teledysk, który wyreżyserował Stéphane Sednaoui. Całość była często odtwarzana na antenie MTV, co zdecydowanie wpłynęło na popularność zespołu. Muzycy RHCP otrzymali za Give It Away nagrodę Grammy w 1992 za najlepsze wykonanie hardrockowe.

Oto utwory, które zespół Red Hot Chili Peppers gra najczęściej na koncertach: