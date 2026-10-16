Olivia Rodrigo i Chappell Roan łączą siły. W teledysku wystąpił David Byrne!

Olivia Rodrigo i Chappell Roan nagrały wspólną piosenkę

Dwie niezwykle popularne gwiazdy muzyki pop, Olivia Rodrigo i Chappell Roan, połączyły siły w nowej wersji utworu „expectations”. Dla Roan jest to pierwszy w karierze gościnny występ, co stanowi ogromne wydarzenie dla fanów obu wokalistek. Za nową aranżację utworu odpowiada Dan Nigro, sprawdzony współpracownik obu artystek. Piosenka w swojej pierwotnej wersji pochodzi z trzeciej płyty Olivii Rodrigo, zatytułowanej „you seem pretty sad for a girl so in love", która z marszu podbiła muzyczne zestawienia.

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Utwór zyskał także oprawę wizualną. Wideo, które wyreżyserował Bardia Zeinali, pokazuje Rodrigo i Roan w roli konkurentek w teleturnieju „The Big Expectations Show”, utrzymanym w stylistyce programów z lat 80. i 90. To nie jedyna niespodzianka dla widzów. Prowadzącego zagrał legendarny David Byrne, a na ekranie można również dostrzec producenta Dana Nigro. Taka obsada sprawia, że teledysk świetnie współgra z klimatem samego utworu.

Współpraca zainicjowana na festiwalu Daisy Chain Fields

Pomysł na wspólne nagranie powstał podczas spotkania wokalistek na festiwalu Daisy Chain Fields, organizowanym przez Olivię Rodrigo. Impreza odbyła się 29 sierpnia w Irvine w Kalifornii. Program festiwalu składał się wyłącznie z występów kobiet, a Chappell Roan była jedną z kluczowych postaci wydarzenia.

Festiwal okazał się sukcesem zarówno na polu muzycznym, jak i charytatywnym. Zebrano tam 20 milionów dolarów na rzecz dziesięciu organizacji wspierających kobiety i dziewczęta.

Charytatywna działalność gwiazd popu

Zarówno Olivia Rodrigo, jak i Chappell Roan angażują się w pomoc potrzebującym. Już w październiku Roan planuje w Los Angeles dwudniowe wydarzenie, z którego dochód zasili The Midwest Princess Project. Inicjatywa ta została stworzona w 2025 roku, aby wspierać organizacje działające na rzecz młodzieży transpłciowej i społeczności LGBTQ+. Z kolei Rodrigo wzięła udział w wyprzedanej trasie koncertowej The Unraveled Tour. Na to wydarzenie, rozpoczęte we wrześniu, sprzedano na świecie ponad milion biletów. Ze względu na ogromne zainteresowanie zaszła potrzeba ogłoszenia kolejnych koncertów.

Sukcesy Olivii Rodrigo

Każda z trzech dotychczasowych płyt Olivii Rodrigo debiutowała na pierwszym miejscu notowania Billboard 200. Wokalistka zdobyła też trzy statuetki Grammy przy czternastu nominacjach. Jej pierwszy album „SOUR” uzyskał status sześciokrotnej platyny i pobił rekord jako najszybciej osiągający ten próg album, którego wszystkie utwory mają co najmniej platynowy certyfikat. Olivia Rodrigo ma też za sobą ogromną trasę „GUTS World Tour”, w ramach której zagrała sto wyprzedanych koncertów w ponad 20 państwach. Dodatkowo wystąpiła na słynnym festiwalu Glastonbury, będąc drugą najmłodszą headlinerką w historii imprezy.

Chappell Roan – autorka wielkich hitów

Chappell Roan bywa określana „ulubioną artystką twojego ulubionego artysty”. Rozgłos przyniosły jej chwytliwe piosenki oraz przykuwające uwagę koncerty. Wizerunek sceniczny artystki nawiązuje do burleski, punku i estetyki drag. Roan otwarcie mówi w swoich utworach o wolności oraz tożsamości queerowej. Wokalistka, która zdobyła Grammy dla Najlepszej Nowej Artystki w 2025 roku, wydała takie przeboje jak „Hot to Go”, „Pink Pony Club” i „Good Luck Babe!”. Aż sześć utworów z jej pierwszego krążka „The Rise and Fall of a Midwest Princess” weszło na listę Billboard Hot 100. Jej największym przebojem stał się singiel „The Subway”, który zdobył szczyt list przebojów m.in. w Wielkiej Brytanii.