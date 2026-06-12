Mama Olivii Rodrigo pominęła jej występ na rzecz... metalowej formacji! "Moja mama uwielbia wiele szalonych zespołów metalowych"

Olivia Rodrigo to stosunkowo świeże nazwisko w świecie muzyki. Swój debiutancki singiel Amerykanka wydała w 2021 roku, jednak już za jego sprawą podbiła światowe listy przebojów. Kawałek drivers license zapowiedział świetnie przyjęty album sour. To na kolejnym jednak, guts z 2023 roku Olivia pokazała nieco bardziej rockowego pazura, który ma swoją kontynuację na najnowszym wydawnictwie Rodrigo, czyli you seem pretty sad for a girl so in love, który ujrzał światło dzienne w piątek 12 czerwca.

To właśnie z tego albumu pochodzi ewidentnie odnoszący się do brzmień rocka alternatywnego kawałek The Cure, oraz duet z Robertem Smithem z The Cure w kompozycji What's Wrong With Me. Stricte gitarowe inspiracje słychać tu jednak także w takich utworach, jak stupid song czy my way.

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Występ Korna nad własną córką? Olivia Rodrigo zaskakująco o swojej mamie!

W ramach promocji wydawnictwa Olivia pojawiła się w programie "Jimmy Kimmel Live!", w którym zdradziła, że miłość do ostrzejszych brzmień zawdzięcza swoim rodzicom. Okazuje się, że jej tata, Chris Rodrigo tak bardzo ceni sobie zespół The Cure, że widział go na żywo przeszło 30 (!) razy! Dzięki nawiązaniu współpracy swojej córki z Robertem Smithem, mężczyzna mógł spotkać się ze swoim idolem, na widok którego, jak mówi Olivia, rozpłakał się!

Mama gwiazdy natomiast, Pani Jennifer Rodrigo jest wielką fanką metalu, co może nie przyjść do głowy nikomu, kto widzi ją po raz pierwszy! Olivia wspomina, że jej mama szczególnie ceni sobie dokonania grupy Korn, co doprowadziło do zabawnej sytuacji.

Zespół i Rodrigo byli w ubiegłym roku headlinerami festiwalu Lollapalooza. Sęk w tym, że ich występy odbywały się tego samego dnia, w tym samym czasie, jednak na innych scenach. Jak opowiada Olivia, jej mama zdecydowała się więc opuścić jej set na rzecz pokazu Korna!

Och, to idealnie. Wiesz, fani Olivii pójdą na Olivię, fani Korna pójdą na Korna. Wiesz, tak naprawdę nie ma tu nic wspólnego. Ale było jedno wspólne, i to była moja mama. Moja mama opuściła mój program, żeby pójść na Korna! - opowiedziała w programie gwiazda.

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