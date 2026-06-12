Robert Smith nagrał utwór z Olivią Rodrigo! Posłuchaj "What's Wrong With Me"

Cały świat usłyszał o Olivii Rodrigo w 2021 roku. To wtedy światło dzienne ujrzał jej debiutancki singiel drivers license, który podbił listy przebojów na całym świecie. Jeszcze w tym samym roku gwiazda wydała swój pierwszy album, sour i już na nim Olivia pokazała, że te nieco bardziej pop rockowe klimaty nie są jej obce.

Dużo więcej gitarowych brzmień pojawiło się na kolejnym krążku Rodrigo, guts. Pochodzący z tej płyty numer Ballad of a Homeschooled Girl był nawet nominowany do nagrody Grammy w kategorii "Najlepszy utwór rockowy".

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Olivia Rodrigo i Robert Smith w duecie na nowej płycie gwiazdy!

Teraz artystka promuje swoją trzecią autorską płytę, zatytułowaną you seem pretty sad for a girl so in love, która ukazała się w piątek 12 czerwca. Już od momentu wydania singla The Cure, który wielu i wiele skojarzył się z zespołem The Smashing Pumpkins, zapowiadało się, że będzie on najbardziej rockowy ze wszystkich, jakie do tej pory nagrała Olivia Rodrigo.

Jeszcze przed premierą dostaliśmy tego kolejne potwierdzenie! Choć już jakiś czas temu światło dzienne ujrzała tracklista płyty, to nie widniały na niej żadne duety. Okazuje się jednak, że na albumie pojawił się naprawdę wyjątkowy! W utworze What's Wrong with Me gościnnie śpiewa nikt inny, jak sam Robert Smith z The Cure!

Artystyczny duet zdążył już nawet wykonać wspólną kompozycję na żywo. Okazują ku temu stał się festiwal Primavera Sound, którego jedną z głównych gwiazd było The Cure, a na którym set-niespodziankę zagrała także Rodrigo. To właśnie w jego trakcie na scenie do gwiazdy dołączył Robert Smith, by wykonać z nią premierowy utwór. Warto przypomnieć, że nie był to pierwszy sceniczny duet tej dwójki, to tego sam lider The Cure nie ukrywa, że jest wielkim fanem młodszej koleżanki po fachu.

Posłuchaj utworu "What's Wrong with Me" poniżej:

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