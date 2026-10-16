Mroczna bajka z Cartoon Network powraca. "Chojrak - tchórzliwy pies" w streamingu!

Telewizja Cartoon Network w latach świetności przyciągała przed ekrany tłumy młodych widzów. To właśnie tam dzisiejsi dorośli, często po raz pierwszy w życiu poznawali uwielbiane do dziś kreskówki i kultowe animowane seriale, które kształtowały ich wyobraźnię.

Oferta stacji była niezwykle bogata, oferując dzieciom prawdziwą mieszankę gatunków. Obok niezapomnianego Scooby-Doo, stacja emitowała takie hity jak "Atomówki", "Laboratorium Dextera", "Ed, Edd i Eddy" czy "Krowę i kurczaka". Widzowie mogli śledzić perypetie Johnny'ego Bravo, a nieco później także bohatera "Ben 10" czy postacie z "Pory na przygodę!". Jedna z produkcji wyraźnie wyróżniała się z tego grona, stanowiąc dla młodej widowni nierzadko pierwszy, całkiem udany kontakt z horrorem.

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"Chojrak - tchórzliwy pies" na HBO MAX

Mowa tu oczywiście o niezwykle charakterystycznym serialu, jakim był "Chojrak - tchórzliwy pies". Ta animacja mocno odbiegała od radosnych, pełnych akcji opowieści, serwując młodym odbiorcom dużą dawkę grozy, mrocznego humoru i tajemniczych, często niepokojących zdarzeń.

Przez długi czas ten specyficzny klasyk pozostawał poza zasięgiem fanów cyfrowej rozrywki. Żaden z wielkich serwisów streamingowych nie oferował dostępu do odcinków z przygodami różowego, strachliwego psa.

Sytuacja zmieniła się 16 października, kiedy to "Chojrak" oficjalnie zadebiutował w polskim katalogu HBO MAX. Fani muszą jednak uzbroić się w cierpliwość, ponieważ udostępniono na razie tylko siedem pierwszych odcinków z imponującej puli 52 epizodów, które powstały w latach 1999-2002. Nie jest jasne, kiedy i czy w ogóle platforma rozszerzy tę listę. W tej chwili widzowie mogą przypomnieć sobie następujące historie:

"Cień / Doktor Le Quack specjalista od amnezji"

"Chojrak na tropie Yeti / Gorąca głowa"

"Potwór w materacu / Fryzjer Fred"

"Kosmiczni bracia / Połącz mnie, Shirley"

"Klątwa Ramzesa / Wielka stopa"

"Dzwonnik z Nikąd / Boski Gąsior"

"Królowa Czarnej Kałuży / Każdy chce być reżyserem"