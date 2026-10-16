Występ Behemotha na Mystic Festival 2026 okrzyknięto jednym z najlepszych. Zobacz oficjalne nagranie z koncertu

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-10-16 10:25

Gdy ogłoszono, że to zespół Behemoth będzie jednym z headlinerów tegorocznego, zakończonego już Mystic Festivalu, rozgrzała wielka dyskusja, czy ten na pewno na to zasługuje. Formacja swoim występem zdecydowanie udowodniła, że należy już do grona tych głównych festiwalowych gwiazd. Jak wyglądał pokaz Behemotha na "święcie metalu"? Do sieci trafiło nagranie!

Adam Nergal Darski z Behemoth śpiewa do mikrofonu podczas Mystic Festival. O sukcesie koncertu przeczytasz na EskaRock.
Autor: Justyna Klorek Behemoth

Gdy w listopadzie 2025 roku ogłoszono, że Behemoth będzie jednym z headlinerów kolejnej, mającej miejsce w tym roku edycji Mystic Festivalu, reakcje Internatów były niezwykle skrajne.

Część fanów i fanek wprost stwierdziła, że to świetny wybór, gdyż formacja, na czele której stoi Adam "Nergal" Darski, cieszy się uznaniem na arenie międzynarodowej i od lat gra na największych światowych festiwalach u boku innych ikonicznych dla ciężkich brzmień grup. Nie brakowało jednak i głosów, które krytykowały decyzję organizatorów, które wskazywały, że Behemoth nie zasługuje na miano headlinera w równym stopniu, co ogłoszony wcześniej m.in. zespół Megadeth.

Wywiadówka - Nergal

Występ, pomimo początkowych obaw części fanów, okazał się być bardzo dużym sukcesem i udwodonił nawet niedowiarkom, że Behemoth zdecydowanie już zasługuje na miano headlinera. Po wszystkim głos w sprawie zabrał także "Nergal", który zamieścił emocjonalny wpis na swoim koncie w mediach społecznościowych.

Muzyk w dniu swoich 49. urodzin opisał, że grupa, wiedząc, że jest pod okiem krytyków, niezwykle intensywnie przygotowywała się do występu. Wspomniał on także początki Behemotha, które miały miejsce także w Gdańsku, gdzie organizowany jest Mystic Festival i zaznaczył, że wszystkich w grupie od samego początku napędzała silna ambicja. Darski dodał, że reakcje publiczności na występ przerosły jego oczekiwania, wspomniał on także o swoim tacie:

Nagranie z fragmentem występu Behemotha na Mystic Festival 2026 trafiło do sieci

Teraz wraca temat występu Behemotha na tegorocznym Mysticu. W czwartek 15 października na oficjalnym kanale festiwalu w serwisie YouTube pojawiło się nagranie, przedstawiające fragment pokazu. Mowa o momencie, gdy formacja wykonała utwór The Shadow Elite z albumu The Shit Ov God.

Zobacz wideo poniżej!

Przypominamy, że Behemoth jest obecnie w trakcie trasy koncertowej "In League With Satan". W jej ramach w roli gości specjalnych występują Dimmu Borgir i Dark Funeral. Formacje zagrają w katowickim Spodku już 25 października.

Zobacz zdjęcia z występu Behemotha na Mystic Festival 2026:

Mystic Festival 2026 – dzień trzeci pod znakiem legend i monumentalnego finału Behemoth (06.06.2026)
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