Występ Behemotha na Mystic Festival 2026 okrzyknięto jednym z najlepszych. Zobacz oficjalne nagranie z koncertu

Gdy w listopadzie 2025 roku ogłoszono, że Behemoth będzie jednym z headlinerów kolejnej, mającej miejsce w tym roku edycji Mystic Festivalu, reakcje Internatów były niezwykle skrajne.

Część fanów i fanek wprost stwierdziła, że to świetny wybór, gdyż formacja, na czele której stoi Adam "Nergal" Darski, cieszy się uznaniem na arenie międzynarodowej i od lat gra na największych światowych festiwalach u boku innych ikonicznych dla ciężkich brzmień grup. Nie brakowało jednak i głosów, które krytykowały decyzję organizatorów, które wskazywały, że Behemoth nie zasługuje na miano headlinera w równym stopniu, co ogłoszony wcześniej m.in. zespół Megadeth.

Wywiadówka - Nergal

Występ, pomimo początkowych obaw części fanów, okazał się być bardzo dużym sukcesem i udwodonił nawet niedowiarkom, że Behemoth zdecydowanie już zasługuje na miano headlinera. Po wszystkim głos w sprawie zabrał także "Nergal", który zamieścił emocjonalny wpis na swoim koncie w mediach społecznościowych.

Muzyk w dniu swoich 49. urodzin opisał, że grupa, wiedząc, że jest pod okiem krytyków, niezwykle intensywnie przygotowywała się do występu. Wspomniał on także początki Behemotha, które miały miejsce także w Gdańsku, gdzie organizowany jest Mystic Festival i zaznaczył, że wszystkich w grupie od samego początku napędzała silna ambicja. Darski dodał, że reakcje publiczności na występ przerosły jego oczekiwania, wspomniał on także o swoim tacie:

Nagranie z fragmentem występu Behemotha na Mystic Festival 2026 trafiło do sieci

Teraz wraca temat występu Behemotha na tegorocznym Mysticu. W czwartek 15 października na oficjalnym kanale festiwalu w serwisie YouTube pojawiło się nagranie, przedstawiające fragment pokazu. Mowa o momencie, gdy formacja wykonała utwór The Shadow Elite z albumu The Shit Ov God.

Zobacz wideo poniżej!

Przypominamy, że Behemoth jest obecnie w trakcie trasy koncertowej "In League With Satan". W jej ramach w roli gości specjalnych występują Dimmu Borgir i Dark Funeral. Formacje zagrają w katowickim Spodku już 25 października.

Zobacz zdjęcia z występu Behemotha na Mystic Festival 2026: