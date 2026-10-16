Glenn Hughes przeszedł operację na otwartym sercu! Muzyk wydał oświadczenie

To na początku sierpnia tego roku na kontach Glenna Hughesa w mediach społecznościowych pojawiło się niezwykle ważne oświadczenie. Uznany wokalista poinformował za jego pośrednictwem, że podjął decyzję o zakończeniu działalności scenicznej.

Muzyk nie ukrywał, że powód takiego stanu rzeczy jest jeden, jednak niezwykle kluczowy, mianowicie stan jego zdrowia. Hughes już wtedy informował, że w ubiegłym roku zmagał się z problemami zdrowotnymi, a wyniki badań jasno wykazały, że wymaga on poddania się, kolejnej już w życiu, operacji serca. Tym razem jednak mowa była o poważniejszym zabiegu, gdyż na otwartym sercu.

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Glenn Hughes wydał oświadczenie. Wokalista przeszedł 10-godzinną operację na otwartym sercu

Muzyk nie informował wtedy, kiedy ma zostać poddany tak poważnemu zabiegowi. Okazuje się teraz, że takowy już za nim.

Już w środę 14 października w mediach społecznościowych Glenna Hughesa pojawiło się oświadczenie, w którym poinformował on, że dochodzi on do siebie po operacji na otwartym sercu, w trakcie której dokonano u niego wymiany zastawki aortalnej. Wpis wskazuje, że zabieg trwał niezwykle długo, gdyż aż 10 godzin. Za pośrednictwem oświadczenia wokalista daje do zrozumienia za jego pośrednictwem, że po pobycie w szpitalu, w którym spędził nieco ponad tydzień, wrócił już do domu, gdzie obecnie dochodzi do siebie i odzyskuje siły. Hughes dziękuje także za wszystkie wyrazy wsparcia, które przepełniają go wdzięcznością. Na koniec wokalista pozwolił sobie na kilka motywacyjnych apeli:

Wszystko jest na swoim miejscu. Nigdy nie zakładaj, że w twoim życiu dzieje się coś złego. Jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być – przechodzisz przez doświadczenia, które są dla ciebie w tej chwili niezbędne.Kiedy gniewasz się na siebie, bo nie podobają ci się doświadczenia, przez które przechodzisz, hamujesz swój rozwój. Zamiast tego bądź wdzięczny za każde doświadczenie, z którym przychodzi ci się mierzyć.Nawet jeśli coś wydaje się w twoim życiu czymś strasznym, bądź za to wdzięczny – bo w rzeczywistości to doświadczenie jest czymś zupełnie innym, niż podpowiada ci twój ograniczony umysł.Kryje się w tym wyższy cel.Wszystko jest w porządku... - napisał Glenn Hughes.

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