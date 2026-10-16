Wielki powrót "Przyjaciół" i "Teorii wielkiego podrywu"! Comedy Central świętuje 20-lecie uwielbianymi odcinkami kultowych seriali

Comedy Central świętuje 20. urodziny! Wielki powrót kultowych seriali

To już dwie dekady, odkąd Comedy Central bawi polskich widzów. Popularna stacja telewizyjna świętuje swoje 20-lecie i z tej okazji przygotowała dla fanów komedii prawdziwą gratkę. Przez cały październik na antenie goszczą największe hity, a na widzów czeka specjalny konkurs z nagrodami inspirowanymi kultowymi produkcjami.

Urodzinowa ramówka to prawdziwa podróż w czasie. Stacja postanowiła przypomnieć produkcje, które przez lata zdobyły serca publiczności i stały się jej znakiem rozpoznawczym. Widzowie ponownie zobaczą między innymi „Przyjaciół”, „Teorię wielkiego podrywu” oraz bezkompromisowy „South Park”.

Czy kultura fandomów wykończy filmy i seriale?

Najlepsze odcinki „Przyjaciół” i „Teorii wielkiego podrywu” znów na ekranie

W centrum październikowych obchodów znalazło się 20 odcinków, które zdobyły najwyższe oceny widzów w popularnym serwisie IMDb. Wybrano je z czterech legendarnych seriali: „Przyjaciół”, „Teorii wielkiego podrywu”, „Dwóch i pół” oraz „South Parku”. To właśnie te tytuły zdefiniowały charakter stacji i przyciągnęły przed ekrany miliony.

Każdy tydzień października upływa pod znakiem innej produkcji, a specjalne pasma jubileuszowe emitowane są po godzinie 20:00. Dodatkowo fani odważnego humoru mogą liczyć na codzienną dawkę satyry. Każdego dnia o północy stacja przypomina najwyżej oceniane odcinki animacji „South Park”, która od lat w satyryczny sposób komentuje otaczającą nas rzeczywistość.

Wygraj gadżety z ulubionych seriali. Stacja rusza z konkursem

To jednak nie koniec niespodzianek. Z okazji urodzin Comedy Central zaprasza najwierniejszych fanów do wyjątkowej zabawy. Wystartował konkurs, w którym można wygrać unikatowe nagrody inspirowane serialami „Przyjaciele”, „Teoria Wielkiego Podrywu” oraz „South Park”.

Zadanie jest proste i kreatywne. Aby powalczyć o jubileuszowe gadżety, wystarczy napisać krótką, najlepiej humorystyczną recenzję wybranego odcinka jednego z kultowych seriali. Jury wybierze najciekawsze zgłoszenia, a ich autorzy zostaną nagrodzeni. Konkurs potrwa do 1 listopada 2026 roku, a szczegóły dostępne są na oficjalnej stronie akcji.

Dwie dekady śmiechu w Polsce. Od hitów z USA po „The Office PL”

Comedy Central zadebiutował na polskim rynku 19 października 2006 roku jako pierwszy kanał w całości poświęcony komedii. Przez 20 lat stacja budowała swoją pozycję, łącząc największe światowe przeboje z produkcjami tworzonymi specjalnie dla lokalnej widowni.

Obok amerykańskich hitów, takich jak „Przyjaciele” czy „Teoria wielkiego podrywu”, widzowie mogli oglądać polskie formaty. To tutaj telewizyjna publiczność poznawała rodzimą scenę stand-upową dzięki programowi „Comedy Club”. Stacja pokazała też polską wersję komedii skeczowej w „Backdoor. Wyjście awaryjne” i przeniosła na lokalny grunt światowy fenomen, tworząc serial „The Office PL”.