Marcin Wyrwał w “Mellinie” w Esce ROCK!

W najnowszej "Mellinie" dziennikarz Onetu, autor książki "Wojna w Polsce" Marcin Wyrwał.

Autor przepytał specjalistów w swoich dziedzinach: żołnierzy, ekspertów, analityków, o to, jak Polska jest przygotowana na wypadek ewentualnej wojny. Wnioski czasami porażają.

Marcin Wyrwał zwraca uwagę nie tylko na zamieszanie wokół lokalizacji schronów, tłumaczy też, dlaczego mylne jest założenie, że w razie wojny będzie można uciec do Niemiec.

“Mellina” - wyjątkowy talk show w Esce Rock!

Na początku stycznia 2023 roku swoją premierę miał najnowszy projekt Eski Rock. Mowa o wyjątkowym talk show “Mellina”, którego prowadzącym został historyk, dziennikarz radiowy i telewizyjny, pisarz, autor przebojowej powieści sensacyjnej „Czerwona Ziemia” – Marcin Meller. “Mellina” ma postać projektu multimedialnego, który można oglądać w serwisie YouTube na kanale Eski Rock oraz na stronie internetowej eskarock.pl, jak i słuchać jako podcastu w serwisach streamingowych. Nowy program to talk show, jakiego jeszcze nie było! Wyjątkowe studio, wspaniali goście, bezkompromisowe pytania i rozmowy, o których wiadomo jedno - nie ma w nich tematów tabu! Premiera nowego odcinka ma miejsce w każdy czwartek o godzinie 18:00 na kanale Youtube Eski Rock. Podcast dostępny jest także na platformie Spotify.