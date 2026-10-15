Który z nich to powiedział: Janosik, Waluś Kwiczoł czy Jędruś Pyzdra? Dopasuj cytat do postaci z serialu "Janosik" w quizie!

Nie ma chyba w Polsce osoby, której nic nie powiedziałby tytuł serialu Janosik. Prace wokół projektu rozpoczęły się już wiosną 1972 roku, a zdjęcia w jego ramach zakończyły się stosunkowo późno, gdyż aż w marcu kolejnego roku. Po czasie reżyser Janosika, Jerzy Passendorfer wspominał, że prace na planie były z pewnością piękną, ale przy tym także dość męczącą przygodą. Wszystko to dlatego, że scenariusz, którego autorem był Tadeusz Kwiatkowski, powstawał stosunkowo na bieżąco i w związku z tym wymagał licznych uzupełnień.

Ostatecznie serial Janosik doczekał się swojej premiery dokładnie 26 lipca 1974 roku. Na przestrzeni kolejnych tygodni wyemitowano następnych dwanaście odcinków. Wszystkie one fabularnie skupiały się oczywiście na losach tytułowego Zbójnika, polskiego górala. Akcja rozgrywa się w początkach wieku XIX, a na jej miejsce wybrano Podhale, znajdujące się wtedy pod austriackim zaborem.

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Ostatni odcinek Janosika pod tytułem "Zdrada" został wyemitowany 18 października 1974 roku, a więc dokładnie 52 lata temu. To w nim właśnie doszło m.in. do ślubu Janosika i Maryny, schwytania zbójnika przez austriackie wojsko oraz sceny pamiętnej, legendarnej już w polskiej kulturze egzekucji.

Na śmierć w ostatnim odcinku Janosika skazani zostali, poza tytułowym bohaterem, także jego wierni druhowie: Jędruś Pyzdra oraz Waluś Kwiczoł. To oni właśnie stworzyli słynne serialowe trio.

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