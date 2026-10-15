Formacja Blondie wraca z nową płytą! Na "High Noon" czekaliśmy prawie dekadę

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-10-15 12:45

Kultowa formacj Blondie powraca z długo oczekiwanym albumem. Właśnie poznaliśmy szczegół "High Noon", który ukaże się na rynku w lutym przyszłego roku. Wiadomo już, że na nadchodzącym krążku usłyszymy ostatnie zarejestrowane ścieżki zmarłego perkusisty Clema Burke’a . Nie zabraknie także gości specjalnych.

Debbie Harry i Chris Stein z Blondie w ciemnych okularach. O nowym albumie High Noon przeczytasz na EskaRock.
Autor: Blondie/ Materiały prasowe

Blondie prezentują Spectral Eyes! To pierwszy singiel z nadchodzącej i długo oczekiwanej płyty High Noon

Legendarny zespół Blondie, na którego czele stoi charyzmatyczna wokalistka Debbie Harry, powraca z nowym albumem. Muzycy właśnie oficjalnie ogłosili szczegóły swojego dwunastego studyjnego wydawnictwa. Płyta zatytułowana High Noon pojawi się na półkach sklepowych 26 lutego 2027 roku nakładem BMG. Będzie to pierwszy premierowy materiał od czasu krążka Pollinator z maja 2017. 

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Pierwszą zapowiedzią albumu jest utwór Spectral Eyes, który udostępniamy poniżej. Kompozycja ta została napisana przez Johnny'ego Marra, znanego z The Smiths, który zagrał w niej również na gitarze. To nie jedyny gość na High Noon. Muzycy Blondie zaprosili także Glena Matlocka (Sex Pistols),Zacha Condona (Beirut) oraz członkinie formacji Lucius: Jess Wolfe i Holly Laessig

Przypomnijmy, że prace nad albumem rozpoczęły się już w 2022 roku w Nowym Jorku. Całość wyprodukował John Congleton, znany ze współpracy z St. Vincent czy The War On Drugs. – Ten krążek to klasyczne Blondie – połączenie wszystkich naszych różnorodnych inspiracji i epok w coś absolutnie nowego. Ta muzyka jest mocno osadzona w teraźniejszości, ukształtowana przez to, kim jesteśmy i jak żyjemy dzisiaj – wyjaśniła Debbie Harry, cytowana w informacji prasowej.

Na płycie High Noon znajdzie się łącznie trzynaście kompozycji. Tak prezentuje się tracklista:

  1. Spectral Eyes
  2. Heartbreak Kid
  3. Come Back Home
  4. Tambo Tambo
  5. Man Who Had No Face
  6. The End
  7. Little Metal Drummer
  8. Sleepwalking 
  9. Whistle Into The Wind
  10. Antifreeze
  11. East of Eden
  12. Bad Underwear
  13. Ah, Sunflower, Weary of Time

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Dla fanów grupy będzie to płyta niezwykle emocjonalna – zawiera bowiem ostatnie partie nagrane przez współzałożyciela i perkusistę Clema Burke’a, który zmarł w kwietniu 2025 roku po walce z chorobą nowotworową.

Czy będzie to ostatni album w dorobku Blondie? Gitarzysta Chris Stein, w tym temacie, zachowuje ostrożność. – Clem czuł się dobrze, kiedy nagrywaliśmy tę płytę. Sytuacja z jego zdrowiem potoczyła się bardzo szybko i zszokowała nas wszystkich... Trudno powiedzieć, co będzie dalej – dodał. 

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