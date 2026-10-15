Floor Jansen ODCHODZI z Nightwish! Zespół wydał oświadczenie i zapowiedział, czy zamierza kontynuować działalność

Zupełnie niespodziewane wieści nadeszły z obozu Nightwish w czwartek 15 października. Tego dnia na kontach zespołu w mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie, za pośrednictwem którego poinformowano o rozstaniu z Floor Jansen!

Jak przekazano, takową decyzję podjęto za obopólną zgodą i zaznaczono, że była ona konieczna "z punktu widzenia naszych przyszłych ambicji".

Czy to oznacza koniec zespołu? Z oświadczenia jasno wynika, że Nightwish zamierza kontynuować działalność - co ciekawe przy tym, grupa zapowiada, że w 2027 roku wejdzie do studia, aby nagrać nowy album, zamierza także skupić się na świętowaniu swojego 30-lecia. Co istotne, na ten moment nie wiadomo, z kim za mikrofonem będą podejmowane te działania.

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Nightwish i Floor Jansen kończą współpracę Po dokładnym namyśle, za obopólną zgodą, podjęliśmy decyzję o zakończeniu współpracy. Ta decyzja jest dla nas konieczna i ważna. W związku z tym będziemy teraz realizować nasze cele osobno, podążając własnymi ścieżkami. Życzymy sobie nawzajem wszystkiego najlepszego na naszych dalszych artystycznych drogach. Dla Was, drodzy słuchacze, a także dla nas, oznacza to koniec naprawdę wspaniałej podróży. Nightwish będzie kontynuował działalność. W 2027 roku wejdziemy do studia, aby nagrać nowy album. Świętując 30 z punktu widzenia naszych przyszłych ambicji-lecie istnienia Nightwish, nie możemy się doczekać tego, co przyniesie nam muzyka i przyszłość. — Nightwish - brzmi oświadczenie zespołu.

Floor Jansen i Nightwish

Floor Jansen dołączyła do Nightwish już w 2012 roku podczas trasy koncertowej, na której zastąpiła Anette Olzon. Stała się pełnoprawną wokalistką formacji w 2013 roku i pozostawała jej częścią aż do października 2026 roku. W tym czasie grupa i Jansen nagrali trzy studyjne płyty, z czego jako ostatnią wspólną zapamiętamy Yesterwynde z 2024 roku.

Przypominamy, że Floor już w sierpniu tego roku zaniepokoiła fanów mówiąc, że nie wie, co z przyszłością Nightwish, gdyż zespół znajduje się w zawieszeniu i nie ma żadnej komunikacji wokół przyszłych działań.

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