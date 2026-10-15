Wyjątkowy mural powstał we Wrocławiu! Wizualny hołd z okazji sukcesu "Mniej obcego" o Janie Borysewiczu - zobacz zdjęcia!

Już od 7 października na platformie streamingowej Netflix oglądać można film, zatytułowany Mniej obcy. Produkcja ta skupia się na dzieciństwie, młodości życiu, początkach kariery i wybuchu wielkiej sławy Jana Borysewicza, czyli jednego z najważniejszych i najlepszych polskich gitarzystów, założyciela formacji Lady Pank.

Projekt oparty został na książce autobiograficznej Borysewicza o tym samym tytule. W główną rolę w nim wcielił się debiutant, na co dzień zajmujący się muzyką, Mikołaj Bukrewicz. Jak mówi w wywiadach sam zainteresowany, na plan trafił trochę przez przypadek, po tym, gdy twórcy filmu przez dobrych kilka miesięcy mieli problem ze znalezieniem odtwórcy roli Borysewicza. To, co przesądziło o obsadzeniu Bukrewicza to jego umiejętności gry na gitarze.

Jan Borysewicz: Muzyka znów jest nudna. Czekam, aż ktoś zaskoczy świat | Mellina

We Wrocławiu powstał imponujący mural!

Jak można się było tego spodziewać, Mniej obcy natychmiastowo po premierze przyciągnął grono widzów, szybko przebijając się na pierwsze miejsce najchętniej oglądanych filmów na polskim Netflixie.

Szum wokół produkcji nie maleje! Platforma postanowiła więc z okazji sukcesu pokusić się na szczególny krok, mianowicie stworzenie imponującego w swoim rozmiarze muralu. Widoczny jest na nim odtwórca roli głównej oraz kilkanaście innych rysunków, które odwzorowują wątki, które pojawiają się w filmie.

Gdzie można zobaczyć mural? Powstał on w rodzinnym mieście Jana Borysewicza, czyli we Wrocławiu. Jest on zlokalizowany dokładnie przy ulicy Podwale 7.

Jak ogłasza Netflix, na malunku ukrytych zostało 20 ciekawostek, dotyczących Lady Pank. Czy jesteś w stanie dostrzec je wszystkie? Sprawdź na zdjęciach w galerii!