Zwyciężczyni America's Got Talent zagrała z Avenged Sevenfold! 16-latka spełniła swoje marzenie

We wrześniu tego roku odbył się finałowy odcinek kolejnej edycji bardzo popularnego programu America's Got Talent. Informowaliśmy o tym na naszych łamach, ponieważ wygrała go 16-letnia gitarzystka i wokalistka Nene Royal. Już podczas pierwszych przesłuchań zrobiła ogromne wrażenie na jurorach i wykonała Seven Nation Army, klasyk z repertuaru The White Stripes. W finale 21. odsłony wspomnianego talent-show uczestnicy, zgodnie z tradycją, dzielili scenę z gwiazdami. Royal wystąpiła z Linkin Park. Wspólnie wykonali kompozycję The Emptiness Machine.

W połowie października 2026 roku młoda artystka spełniła natomiast jedno ze swoich największych muzycznych marzeń. Utalentowana nastolatka z Tajlandii pojawiła się na scenie Singapore Indoor Stadium u boku swojego ulubionego zespołu – Avenged Sevenfold.

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Najpierw rozgrzała publiczność jako support. Na scenie dała czadu i zaprezentowała własne wersje kultowych utworów. W setliście znalazły się m.in. Black Hole Sun od Soundgarden, Zombie The Cranberries czy Killing in the Name z repertuaru Rage Against the Machine.

Moment kulminacyjny nastąpił jednak wtedy, gdy muzycy Avenged Sevenfold zaprosili 16-latkę na scenę podczas swojego występu. Royal dołączyła do A7X na dwie kompozycje: Bat Country oraz Unholy Confessions.

Muzycy Avenged Sevenfold udostępnili w sieci EP-kę z premierowymi utworami

Formacja Avenged Sevenfold, bez żadnej wcześniejszej zapowiedzi, wypuściła do sieci, pod koniec lipca 2026, premierową EP-kę zatytułowaną Statica. Zespół porzuca na niej metalowy czad na rzecz... futurystycznych, elektronicznych brzmień. Na wydawnictwie znalazły się cztery utwory. Całość trwa nieco ponad 18 minut.

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