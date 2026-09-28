Kto zagrał w serialu "Janosik"? Sprawdź swoją pamięć w quizie o obsadzie serialu!

Na początku lat 70. pojawił się pomysł, by skorzystać z możliwości, jakie dawały ówczesne media i przenieść na mały ekran historię, inspirowaną losami tatrzańskiego zbójnika Juraja Jánošíka, który żył na przełomie XVII i XVIII wieku. Za najlepszą formę uznano serial, za kamerą którego stanął Jerzy Passendorfer, a autorem scenariusza do którego został Tadeusz Kwiatkowski. W drodze produkcji zadecydowano, że muzyką zajmie się Jerzy Matuszkiewicz, na autora zdjęć wybrano natomiast Stefana Pindelskiego. Zdjęcia do projektu rozpoczęły się na początku kwietnia 1972 roku i potrwały do marca roku następnego. Kręcono w plenerze, a za tło do malowniczych zdjęć posłużyły krajobrazy m.in. rezerwatu przyrody Przełom Białki pod Krempachami, Zamku Ogrodzieniec, Doliny Chochołowskiej czy stolicy Czech, Pragi. W główne role w serialu, zatytułowanym Janosik wcielili i wcieliły się m.in. Marek Perepeczko, Ewa Lemańska, Bogusz Bilewski, Witold Pyrkosz, Marian Kociniak oraz Mieczysław Czechowicz. Pierwszy odcinek produkcji wyemitowano 26 lipca 1974 roku, ostatni - 18 października tego samego roku.

Groby aktorów Czterdziestolatka, Janosika i serialu Polskie drogi. Niezapomniani

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