Lata 70-te to bardzo ważny okres w polskiej historii. Dekadę rozpoczęły protesty robotników na Wybrzeżu, krwawo stłumione przez wojsko i milicję. Ich następstwem było zastąpienie na stanowisku I sekretarza KC PZPR przez Edwarda Gierka skompromitowanego Władysława Gomułkę. To właśnie w “epoce Gierka” nastąpiła poprawa standardów życia, rozwój budownictwa, infrastruktury, kultury, motoryzacji, telewizji, prowadzona była także otwarta polityka zagraniczna, a hasło “No to jak, towarzysze, pomożecie?” przeszło już do historii. Sześć lat po Wydarzeniach na Wybrzeżu miał miejsce Czerwiec 1976. Lata 70-te to także złoty okres polskiej piłki nożnej - polska drużyna zajęła trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w 1974 roku. W 1978 roku Papieżem został kardynał Karol Wojtyła, który przyjął imię Jan Paweł II i który już rok później odbył pielgrzymkę do naszego kraju.

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Nie mniej dzieje się w polskiej kulturze - w latach 70-tych powstają takie zespoły jak Dżem i Budka Suflera, a szczyty kariery przeżywają Anna Jantar, Czesław Niemen, Violetta Villas, Maryla Rodowicz i Krzysztof Krawczyk, który rozpoczął działalność solową. Ciekawie jest też w kinie - swoje najlepsze filmy tworzą mistrzowie groteski - Marek Piwowarski, Stanisław Bareja i Tadeusz Chmielewski. Powstają też widowiska historyczne i kulturowe oraz liczne adaptacje polskiej literatury. Lata 70-te to także okres, gdy twórcy skoncentrowani wokół formacji Kino Moralnego Niepokoju, tworzą filmy o tematyce współczesnej, które demaskowały zwyrodnienia systemu komunistycznego przez pryzmat prowincjonalnego miejsca akcji. W duchu tej grupy swe produkcje tworzyli min. Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi czy Agnieszka Holland. Jak dobrze znasz polskie kino tego okresu?

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