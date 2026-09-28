Pamiętasz polskie kultowe filmy z lat '70? Czas na quiz z kinowej klasyki!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-09-28 15:12

Lata 70-te to bardzo ważny okres w polskiej historii. W okresie tym bardzo dużo działo się zarówno w polityce, społeczeństwie, jak i kulturze, ze szczególnym naciskiem na muzykę i kino. To właśnie w latach 70-tych swoją premierę miały jedne z najbardziej kultowych polskich komedii, jak “Nie lubię poniedziałku” czy “Rejs”. Triumfy święciło także kino kostiumowe i historyczne, a także adaptacje literatury polskiej, obecna była też formacja Kina Moralnego Niepokoju. Jak dobrze znasz takie filmy jak “Poszukiwany, poszukiwana”, “Ziemia Obiecana”, “Barwy ochronne” czy “Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz"? Sprawdź się w naszym quizie.

Kadr z filmu Poszukiwany, poszukiwana. Wojciech Pokora jako Marysia. Quiz o kinie lat 70. na EskaRock.
Autor: Screen z YouTube/WFDiF - Studio Filmowe Kadr/ Archiwum prywatne Co wiesz o polskich produkcjach z lat 70-tych?

Lata 70-te to bardzo ważny okres w polskiej historii. Dekadę rozpoczęły protesty robotników na Wybrzeżu, krwawo stłumione przez wojsko i milicję. Ich następstwem było zastąpienie na stanowisku I sekretarza KC PZPR przez Edwarda Gierka skompromitowanego Władysława Gomułkę. To właśnie w “epoce Gierka” nastąpiła poprawa standardów życia, rozwój budownictwa, infrastruktury, kultury, motoryzacji, telewizji, prowadzona była także otwarta polityka zagraniczna, a hasło “No to jak, towarzysze, pomożecie?” przeszło już do historii. Sześć lat po Wydarzeniach na Wybrzeżu miał miejsce Czerwiec 1976. Lata 70-te to także złoty okres polskiej piłki nożnej - polska drużyna zajęła trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w 1974 roku. W 1978 roku Papieżem został kardynał Karol Wojtyła, który przyjął imię Jan Paweł II i który już rok później odbył pielgrzymkę do naszego kraju.

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Nie mniej dzieje się w polskiej kulturze - w latach 70-tych powstają takie zespoły jak Dżem i Budka Suflera, a szczyty kariery przeżywają Anna Jantar, Czesław Niemen, Violetta Villas, Maryla Rodowicz i Krzysztof Krawczyk, który rozpoczął działalność solową. Ciekawie jest też w kinie - swoje najlepsze filmy tworzą mistrzowie groteski - Marek Piwowarski, Stanisław Bareja i Tadeusz Chmielewski. Powstają też widowiska historyczne i kulturowe oraz liczne adaptacje polskiej literatury. Lata 70-te to także okres, gdy twórcy skoncentrowani wokół formacji Kino Moralnego Niepokoju, tworzą filmy o tematyce współczesnej, które demaskowały zwyrodnienia systemu komunistycznego przez pryzmat prowincjonalnego miejsca akcji. W duchu tej grupy swe produkcje tworzyli min. Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi czy Agnieszka Holland. Jak dobrze znasz polskie kino tego okresu?

Przekonaj się o tym w quizie!

Jak dobrze znasz polskie kino lat 70-tych? QUIZ
Pytanie 1 z 10
W kogo wcielił się w filmie “Rejs” (1970) Stanisław Tym?