Wielki powrót "Rycerzy z Doliny Rozdupy". W nowych odcinkach smoki z kompleksami i elfi snajperzy

Rycerze z Doliny Rozdupy wracają. Szykuje się jeszcze większa dawka absurdu
Fani bezkompromisowego humoru i absurdalnych klimatów mają powody do radości. Polska animacja dla dorosłych „Rycerze z Doliny Rozdupy”
, stworzona przez Bartosza Walaszka
, twórcę takich hitów jak „Kapitan Bomba” czy „Blok Ekipa”, powraca z drugim sezonem. Produkcja, która zdobyła popularność dzięki łączeniu średniowiecznych realiów z przerysowaną, swojską codziennością, ponownie pojawi się na ekranach.
Nowe odcinki zapowiadają jeszcze więcej rubasznego humoru i misji, które z definicją rycerskości mają niewiele wspólnego. Premiera drugiego sezonu serialu odbędzie się już 16 października
w serwisie streamingowym CANAL+
.
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Drużyna, której lepiej nie wzywać na ratunek
W centrum tej historii ponownie znajdzie się trójka rycerzy króla Łokietka, którym równie często co skomplikowane misje, w głowie siedzi wizyta w lokalnej karczmie. Każdy z nich to chodzący przepis na kłopoty. Kiedy Częstokloc, Podnapletnik i Izydor
biorą się za ratowanie sytuacji, lepiej od razu wzywać posiłki. Tej drużynie zdecydowanie brakuje chłodnej kalkulacji, którą z powodzeniem zastępuje bezgraniczna fantazja.
Częstokloc
to prawdziwy mistrz improwizacji i tworzenia karkołomnych planów, którego genialne myśli skutecznie zagłusza wiecznie domagający się uwagi żołądek. Z kolei Podnapletnik
zamiast dyplomacji stawia na swój magiczny miecz, traktując go jako uniwersalne rozwiązanie każdego sporu. Stawkę zamyka Izydor
, który najchętniej brylowałby przy białogłowach na swoim „odpicowanym Siwku”, ale bez namysłu rusza za przyjaciółmi, gdy sytuacja wymyka się spod kontroli.
Elfi snajperzy, Krzyżacy i smoki z kompleksami
Drugi sezon „Rycerzy z Doliny Rozdupy” rzuci bohaterów w wir jeszcze bardziej absurdalnych przygód. W nadchodzących odcinkach nieustraszona trójka wyruszy na poszukiwania niecodziennych lekarstw, co z pewnością nie skończy się wizytą w aptece. To jednak dopiero początek problemów.
Na ich drodze staną legendarni elfi snajperzy, z którymi lepiej nie wchodzić w konflikt. Rycerze stoczą też zawzięte boje z Krzyżakami oraz spróbują swoich sił w turnieju rycerskim, gdzie zasady fair play prawdopodobnie będą tylko sugestią. Twórcy zapowiadają również starcia ze smokami, które zamiast siać postrach, borykają się z wygórowanymi kompleksami i wyjątkowo złymi nawykami.
Średniowiecze z tuningowanymi końmi i pałolicją
Serialowa Dolina Rozdupy to miejsce, jakiego nie znajdziecie w żadnym podręczniku do historii. Tradycyjne średniowiecze przenika się tu ze współczesnymi problemami i technologią, która wkracza w codzienne życie baśniowych postaci. W tym świecie konie poddaje się regularnemu tuningowi, a magiczne zwierciadła służą do nagrywania kompromitujących materiałów.
Nawet fantastyczne istoty nie mają lekko – na co dzień muszą toczyć boje z pałolicją i urzędem skarbowym. Jak zapowiadają twórcy, historia przedstawiona w serialu Bartosza Walaszka wciąga, bawi i momentami zmusza do refleksji, nieustannie zaskakując coraz bardziej szalonymi wydarzeniami.
Kiedy i gdzie oglądać nowy sezon?
Druga seria „Rycerzy z Doliny Rozdupy” została podzielona na dwie części. Pierwszych sześć odcinków zadebiutuje w serwisie streamingowym CANAL+ już 16 października
. Informacje o premierze kolejnych epizodów mają pojawić się już wkrótce.
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