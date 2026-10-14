Wielki powrót "Rycerzy z Doliny Rozdupy". W nowych odcinkach smoki z kompleksami i elfi snajperzy

Rycerze z Doliny Rozdupy wracają. Szykuje się jeszcze większa dawka absurdu

Postacie z bajek, które były wzorowane na prawdziwych osobach | To Się Kręci

Drużyna, której lepiej nie wzywać na ratunek

Elfi snajperzy, Krzyżacy i smoki z kompleksami

Średniowiecze z tuningowanymi końmi i pałolicją

Kiedy i gdzie oglądać nowy sezon?

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Fani bezkompromisowego humoru i absurdalnych klimatów mają powody do radości. Polska animacja dla dorosłych, stworzona przez, twórcę takich hitów jak „Kapitan Bomba” czy „Blok Ekipa”, powraca z drugim sezonem. Produkcja, która zdobyła popularność dzięki łączeniu średniowiecznych realiów z przerysowaną, swojską codziennością, ponownie pojawi się na ekranach. Nowe odcinki zapowiadają jeszcze więcej rubasznego humoru i misji, które z definicją rycerskości mają niewiele wspólnego. Premiera drugiego sezonu serialu odbędzie się jużw serwisie streamingowymW centrum tej historii ponownie znajdzie się trójka rycerzy króla Łokietka, którym równie często co skomplikowane misje, w głowie siedzi wizyta w lokalnej karczmie. Każdy z nich to chodzący przepis na kłopoty. Kiedybiorą się za ratowanie sytuacji, lepiej od razu wzywać posiłki. Tej drużynie zdecydowanie brakuje chłodnej kalkulacji, którą z powodzeniem zastępuje bezgraniczna fantazja.to prawdziwy mistrz improwizacji i tworzenia karkołomnych planów, którego genialne myśli skutecznie zagłusza wiecznie domagający się uwagi żołądek. Z koleizamiast dyplomacji stawia na swój magiczny miecz, traktując go jako uniwersalne rozwiązanie każdego sporu. Stawkę zamyka, który najchętniej brylowałby przy białogłowach na swoim „odpicowanym Siwku”, ale bez namysłu rusza za przyjaciółmi, gdy sytuacja wymyka się spod kontroli.Drugi sezon „Rycerzy z Doliny Rozdupy” rzuci bohaterów w wir jeszcze bardziej absurdalnych przygód. W nadchodzących odcinkach nieustraszona trójka wyruszy na poszukiwania niecodziennych lekarstw, co z pewnością nie skończy się wizytą w aptece. To jednak dopiero początek problemów. Na ich drodze staną legendarni elfi snajperzy, z którymi lepiej nie wchodzić w konflikt. Rycerze stoczą też zawzięte boje z Krzyżakami oraz spróbują swoich sił w turnieju rycerskim, gdzie zasady fair play prawdopodobnie będą tylko sugestią. Twórcy zapowiadają również starcia ze smokami, które zamiast siać postrach, borykają się z wygórowanymi kompleksami i wyjątkowo złymi nawykami.Serialowa Dolina Rozdupy to miejsce, jakiego nie znajdziecie w żadnym podręczniku do historii. Tradycyjne średniowiecze przenika się tu ze współczesnymi problemami i technologią, która wkracza w codzienne życie baśniowych postaci. W tym świecie konie poddaje się regularnemu tuningowi, a magiczne zwierciadła służą do nagrywania kompromitujących materiałów. Nawet fantastyczne istoty nie mają lekko – na co dzień muszą toczyć boje z pałolicją i urzędem skarbowym. Jak zapowiadają twórcy, historia przedstawiona w serialu Bartosza Walaszka wciąga, bawi i momentami zmusza do refleksji, nieustannie zaskakując coraz bardziej szalonymi wydarzeniami.Druga seria „Rycerzy z Doliny Rozdupy” została podzielona na dwie części. Pierwszych. Informacje o premierze kolejnych epizodów mają pojawić się już wkrótce.