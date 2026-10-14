Rozszerzona wersja sceny z "Mniej obcego" trafiła do sieci! Tak Mikołaj Bukrewicz zagrał kultową solówkę z "Mniej niż zero"

Nieco ponad rok przyszło nam czekać na premierę filmu Mniej obcy. Platforma streamingowa Netflix już latem 2025 roku ogłosiła, że trwają prace nad produkcją, opartą na autobiograficznej książce Jana Borysewicza pod tym samym tytułem.

Film miał swoją oficjalną premierę na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie stanął do walki o Złote Lwy. Tej głównej statuetki nie udało się zgarnąć, Sebastiana Dominika natomiast nagrodzono za 'Efekty specjalne', podczas gdy odtwórca roli legendarnego gitarzysty Jana Borysewicza, Mikołaj Bukrewicz, otrzymał nagrodę redakcji GQ Polska dla filmowego wizjonera.

Eska Rock: Lady Pank odmówili Madonnie. Mogli zagrać support przed królową popu!

Netflix z niespodzianką dla fanów "Mniej obcego"! Filmowe wykonanie "Mniej niż zero" już w sieci!

Produkcja od dnia premiery bije rekordy popularności i oglądalności na polskim Netflixie. Platforma streamingowa więc, jako formę podziękowania dla widzów i widzek Mniej obcego, postanowiła przygotować niespodziankę.

Do sieci trafiła rozszerzona wersja sceny, w której to filmowe wydanie Lady Pank wykonuje kultowy numer Mniej niż zero. Tym razem możemy więc zobaczyć pełny występ formacji, w tym śpiewający z nią tłum, czy wbiegające na scenę fanki, co zdecydowanie oddaje to, jaka atmosfera panowała na pokazach Lady Pank w czasie, gdy zespół stawiał na scenie pierwsze kroki.

Przypominamy, że w muzyków grupy w Mniej obcym wcielili się, poza Mikołajem Bukrewiczem w roli Jana Borysewicza, Marcel Barra jako Janusz Panasewicz, Hubert Miłkowski, który zagrał Pawła Mścisławskiego, Mikołaj Matczak jako Jarosław Szlagowski i Krzysztof Oleksyn w roli Edmunda Stasiaka. Pierwszy skład Lady Pank uzupełniał także Andrzej Mogielnicki, którego w filmie zagrał Patryk Pietrzak.

Zobacz nagranie: