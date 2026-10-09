Helena Paździochowa i jej najlepsze teksty! Rozwiąż quiz ze "Świata według Kiepskich"

Gdy w 1999 roku na antenie stacji Polsat wyemitowane zostały trzy pierwsze, pilotażowe, odcinki Świata według Kiepskich, natychmiast stało się jasne, że polska telewizja już nigdy nie będzie taka sama. Losy mieszkańców wrocławskiej kamienicy przy ulicy Ćwiartki 3, przedstawione w sposób nietypowy - komediowy, prześmiewczy, zaskakujący, a przy tym także wulgarny i nieokrzesany, był czymś zupełnie nowym. Choć wielu i wiele swego czasu określało Kiepskich jako projekt absolutnie "prymitywny", to serial co tydzień przyciągał przed ekrany miliony widzów. Emisja Świata według Kiepskich zakończyła się w 2022 roku, wciąż jednak na różnych kanałach znaleźć można powtórki tak tych starszych, jak i nowszych odcinków.

Produkcja wykreowała postacie dziś już będące stałym elementem polskiej kultury popularnej. W centrum historii znalazła się oczywiście tytułowa rodzina 'Kiepskich', czyli Ferdek (Andrzej Grabowski), Halina (Marzena Kipiel-Sztuka), Mariolka (Barbara Mularczyk), Walduś (Bartosz Żukowski) oraz Babka Kiepska (Krystyna Feldman). Nie można oczywiście zapominać o sąsiadach: mieszkającym piętro nad Kiepskimi Arnoldzie Boczku (Dariusz Gnatowski) oraz małżeństwie Paździochów - Marianie (Ryszard Kotys) i Helenie (Renta Pałys).

TikToker przemówił głosem Ferdka i Paździocha. Fani "Kiepskich" nie mogli uwierzyć w to, co usłyszeli!

Pamiętasz teksty Heleny ze "Świata według Kiepskich"? Sprawdź to w quizie!

Helena, żona tego, z jednej strony najbliższego, z drugiej najbardziej znienawidzonego przez Ferdka sąsiada, to postać, której nie da się zapomnieć. Ostry charakter, cięty język i pewność siebie, a osobowość temu wszystkiemu dała Pani Renata Pałys - pochodząca z Wrocławia aktorka filmowa i teatralna. Nie każdy może zdawać sobie sprawę z tego, że odtwórczyni roli Heleny jest także autorką lub współautorką kilku odcinków serialu! Czas na test! Co wiesz o Helenie?

Przekonaj się w quizie: