Tak zwana zbrodnia połaniecka to jedna z najbardziej ponurych kart w historii PRL-u. Brutalność, z jaką dokonano wówczas mordu na trójce młodych ludzi, do dzisiaj budzi ogromne przerażenie. Wydarzenia te opisał wcześniej Wiesław Łuka w swoim głośnym reportażu pod tytułem "Nie oświadczam się". Teraz historię tę na warsztat wzięli Jan Holoubek oraz Maciej Kowalewski, tworząc fabularną adaptację dla platformy HBO Max. W główne czarne charaktery w tej produkcji wcielili się między innymi znany z "Rojsta" Łukasz Simlat oraz Justyna Wasilewska, która wystąpiła wcześniej w "Heweliuszu".

Łukasz Simlat miał wątpliwości przed przyjęciem roli w serialu "Wśród nocnej ciszy"

W rozmowie z Radiem Eska Łukasz Simlat otwarcie przyznał, że bił się z myślami przed przyjęciem roli Lecha Wojdy. "No to przede wszystkim była odpowiedź taka szczera z samym sobą, czy człowiek chce to robić" - tłumaczy aktor i dodaje, że wchodzenie w mroczne rejony oraz otaczanie się złą energią staje się dla niego coraz większym obciążeniem. "Sam tak mam, z roku na rok to widzę, obserwuję, że coraz ciężej jest mi się otaczać złą energią, to znaczy nurkować w mrok. Bardzo mnie to interesuje, cały czas bardzo mnie interesują tego efekty, ale coraz cięższe to bywa dla organizmu i dla psychiki. Oczywiście nie mam jakiegoś problemu z wyjściem z roli i tak dalej. Znam ścieżkę wejścia, żeby coś tam zrobić, to wiem też jak i zejść" - wyjaśnia.

Ostatecznie do udziału w projekcie przekonała go możliwość stworzenia postaci człowieka z pokolenia, którego dziś nie spotkamy już na ulicy. "Najbardziej kuszące i takie paraliżujące było pytanie i odpowiedź na to pytanie: jak to zrobić, żeby być jako aktor wiarygodnym, że gram człowieka, który w 1976 roku ma te prawie 50 lat, czyli urodził się jeszcze przed - i pamiętajmy, że na wsi - II wojną światową. To jest zupełnie inny rodzaj człowieka. To jest rodzaj człowieka, którego już tu w mieście nie jesteśmy w stanie nigdy minąć na chodniku, takich ludzi praktycznie nie ma, jakby pokoleniowo" - zaznacza Simlat.

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Łukasz Simlat jako Lech Wojda. Aktor inspirował się własnym dziadkiem

Odtwórca głównej roli wywołał spore zaskoczenie wyznaniem, że podczas budowania postaci prawdziwego potwora w ludzkiej skórze czerpał inspirację ze swojego dziadka. Aktor natychmiast jednak doprecyzował, że jego krewny był bardzo dobrym człowiekiem, a wspólny mianownik z granym bohaterem nie dotyczył kwestii czysto psychologicznych.

"Odpowiedzią dla tej roli był mój dziadek, czyli coś co miałem w pamięci mięśni. To znaczy mój dziadek to był opozyt - był bardzo fajnym, super empatycznym facetem, który uwielbiał przyrodę, uwielbiał zwierzęta i był moim pierwszym przewodnikiem po świecie przyrody i zwierząt, co jest dla mnie bardzo wzruszające. Ale był osobą, która wychowała się na wsi. [...] Potem momentami na planie, jak mi się udało coś powiedzieć; tak jak pamiętałem, jak dziadek mówił, z tym samym rodzajem jakby intonacji; to czułem się dosyć creepy. Czułem się jakby przeze mnie dybuk jakiś przechodził i to była taka moja prywatna jakaś satysfakcja, bo wiedziałem, że to jest bohater, którego się nie da obronić, że to jest bohater, którego trzeba rozepchać, stworzyć pozór dla widza walki o jego prawdę, ale jednocześnie przymagnesować go czymś" - relacjonuje w wywiadzie Łukasz Simlat.

Kolejne odcinki serialu "Wśród nocnej ciszy" trafiają do serwisu HBO Max w każdy piątek, a cały sezon zamknie się w sześciu epizodach.

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