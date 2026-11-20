Co łączy Bena Stillera i wielki przebój Foreigner? Aktor zdradził zaskakującą historię ze studia

W 1984 roku premierę miał, jak się okazało, największy przebój w dorobku amerykańskiej formacji Foreigner. Mowa oczywiście o balladzie I Want to Know What Love Is.

Wspomniana kompozycja została wytypowana na pierwszy singiel promujący album Agent Provocateur. Numer został wydany w listopadzie, a w lutym 1985 roku dotarł na szczyt amerykańskiej listy Billboard 200. W lutym 2025 z kolei przekroczył natomiast magiczną barierę miliarda odtworzeń w serwisie Spotify. To ponadczasowy numer, który cały czas cieszy się ogromną popularnością.

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Gitarzysta Mick Jones nie ukrywał, że doprowadzenie klasycznej ballady Foreigner do ostatecznego kształtu kosztowało go sporo nerwów. Chcąc nadać kompozycji bardziej podniosłego, niemal uduchowionego charakteru, sięgnął po wsparcie chóru gospel New Jersey Mass Choir.

Kulisy powstania całości wciąż jednak potrafią zaskoczyć. Mało kto wie, że podczas sesji nagraniowej w studiu obecny był… młody Ben Stiller. Aktor opowiedział o tym w najnowszym odcinku programu The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Jak w ogóle doszło do tego, że znalazł się w tym miejscu? Wówczas Stiller pracował jako asystent produkcji u dokumentalisty mieszkającego w tym samym budynku. Reżyser kręcił akurat film dokumentalny o sesji nagraniowej Foreigner. Przyszła gwiazda Hollywood przebywała więc w tym samym pomieszczeniu, w którym wokalista Lou Gramm nagrywał swoje partie.

W pewnym momencie wyszedł z pokoju, żeby skorzystać z toalety czy coś w tym stylu, a ja podszedłem do mikrofonu, bo go nie było, i zacząłem udawać Lou Gramma, śpiewając: "Oooooh". I wtedy on wszedł z powrotem. Spojrzał na mnie i powiedział: "Hej, niezła robota. Powinieneś spróbować" –wspominał ze śmiechem Stiller.

"Martwiliśmy się, że zaszkodzi on naszej rockowej reputacji". Lou Gramm o słynnym przeboju Foreigner

Lou Gramm przyznał – w jednym z wywiadów – że obawiał się, że I Want to Know What Love Is mocno zaszkodzi "rockowej reputacji" zespołu. –Pamiętam tamte czasy dość wyraźnie. Trochę się martwiliśmy, że wydanie takiej piosenki zaszkodzi naszej rockowej reputacji. Mieliśmy wcześniej inną przebojową balladę, "Waiting For A Girl Like You", ale wszyscy czuliśmy, że to coś innego i wyjątkowego. Coś, co wyszło poza bycie piosenką rockową. Dzięki chórowi w tym utworze, przenieśliśmy ją ze świata rocka do świata – no, nie wiem – gospel –powiedział w rozmowie dla chilijskiego Radia Futuro.

Muzycy szybko się zorientowali, że ich obawy były... nieuzasadnione. –Podróżowaliśmy po całym świecie tylko po to, aby promować tę piosenkę. Rozmawialiśmy ze stacjami radiowymi, gazetami i magazynami rockowymi –dodał Gramm.

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