Gene Simmons kiedyś... podpalił fana na koncercie Kiss. "Myśleliśmy, że to koniec naszej kariery"

Koncerty zespołu Kiss od zawsze słynęły z widowiskowej pirotechniki, ale na początku kariery formacji o mało nie doprowadziło to do tragedii. Podczas sesji pytań i odpowiedzi (Q&A) w ramach wydarzenia Kiss Kruise: Landlocked w Las Vegas, Gene Simmons postanowił wrócić wspomnieniami do szalonych początków grupy. Wokalista i basista przyznał wprost, że na pewnym koncercie ucierpiał jeden z widzów.

Kiss - największe przeboje legendy rocka

Do zdarzenia doszło podczas wykonywania utworu 100,000 Years. Wówczas grupa posługiwała się... dość prymitywnymi metodami. I nie wszystko poszło zgodnie z założeniami.

Mieliśmy proch strzelniczy zawinięty w papier błyskowy, który wyglądał jak cukierek "Hershey's Kiss", a ja miałem świecznik. Nie wiem, dlaczego na scenie stał świecznik – po prostu uznaliśmy, że to fajnie wygląda. Pomyśleliśmy: "Hej, to będzie świetne. Nad ich głowami będą fajerwerki!". Jeden facet stał na swoim krześle, a ogień nie poleciał w górę – poleciał prosto przed siebie. Wyglądało to jak te kaczki na strzelnicy w wesołym miasteczku. Po prostu widzisz, jak trafia go to prosto w twarz. Bum, eksplodowało, a facet padł na ziemię. Nie wiedzieliśmy, co się z nim stało, i pod koniec koncertu myśleliśmy: "O mój Boże, to koniec naszej kariery!" –wyjaśnił Gene Simmons.

Na szczęście finał tej historii nie okazał się najgorszy z możliwych, choć obrażenia fana nie wyglądały zbyt dobrze. –Górna część jego powieki stopiła się jak ser. Nasza kariera mogła się wtedy skończyć. Nigdy więcej jednak o nim nie słyszeliśmy –przyznał Simmons, dodając, że fan podpisał wówczas oświadczenie, w którym zrzekł się jakichkolwiek roszczeń prawnych wobec zespołu.

Paul Stanley wskazał przełomowy album dla Kiss

Zanim grupa Kiss zaczęła wyprzedawać stadiony na całym świecie i zarabiać miliony, musiała zderzyć się z brutalną rzeczywistością przemysłu muzycznego. Początki nie były łatwe dla muzyków. W końcu jednak nadszedł przełomowy moment.

Wszystko zmieniło się w 1975 roku wraz z premierą legendarnej koncertówki Alive!. – Cały ten album pokazał naszą siłę i zaangażowanie jako zespołu. Nic nie mogło nas powstrzymać. I to wcale nie dlatego, że koniecznie byliśmy najlepsi. Być może była w tym pewna naiwność – powiedział gitarzysta i wokalista Paul Stanley w wywiadzie dla magazynu Vulture.

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