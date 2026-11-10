David Ellefson (eks-Megadeth) wskazał albumy, które zmieniły jego życie. AC/DC, Judas Priest, Kiss i nie tylko...

David Ellefson przyszedł na świat 12 listopada 1964 roku urodził się w amerykańskim, rolniczym miasteczku Jackson w Minnesotcie. Swoje umiejętności muzyczne zaczął szlifować pod koniec liceum, kiedy to dołączył do grupy Killers. Jego ambicje szybko wyciągnęły go w wielki świat. Kiedy w 1983 przeniósł się do Los Angeles poznał Dave'a Mustaine'a, który chwilę wcześniej został wyrzucony z Metalliki. Basista dołączył do Megadeth, który do życia powołał wspomniany wokalista i gitarzysta.

Przez pierwsze dwie dekady istnienia zespołu Ellefson był wiernym towarzyszem Mustaine’a i wziął udział w nagrywaniu takich klasycznych albumów, jak Peace Sells... but Who's Buying?, Rust in Peace czy Countdown to Extinction.

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W 2002 roku formacja Megadeth zawiesiła działalność. Powodem były problemy zdrowotne charyzmatycznego lidera. Szybko jednak powróciła, ale... bez Ellefsona w składzie. Dopiero w 2010 basista, ku uciesze fanów, ponownie połączy siły z Dave'em Mustaine'em.

Sielanka trwała do maja 2021 roku, kiedy to w wyniku internetowego skandalu, frontman Megadeth podjął decyzję o natychmiastowym zwolnieniu basisty. Mimo burzliwego rozstania, Ellefson szybko stanął na nogi – powołał do życia nowe składy, takie jak Kings of Thrash (gdzie wykonuje klasyczne numery Megadeth z wczesnego okresu) oraz death-metalowy projekt Dieth, w którym do nie dawna grał. W 2025 z kolei dołączył do legendarnej grupy Metal Church.

Zanim jednak basista rozpoczął bardzo udaną karierę muzyczną, musiał się zainspirować dziełami starszych kolegów po fachu. W przeszłości, w rozmowie z magazynem Classic Rock, Ellefson wskazał albumy, które zmieniły jego życie. W zestawieniu pojawiło się 10 wydawnictw, zarówno studyjnych, jak i koncertowych. Od razu możemy zdradzić, że basista wskazał wyłącznie na płyty, które ukazały się w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku.

Jakie zatem albumy zmieniły życie byłego członka Megadeth? Tego dowiecie się z galerii, którą umieściliśmy na samej górze niniejszego artykułu.

Poniżej natomiast przypominamy ciekawostki o albumie Peace Sells... but Who's Buying? od Megadeth: