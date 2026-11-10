Zaskoczenie na koncercie Deftones. Po blisko dwóch dekadach muzycy zagrali utwór z niewydanego albumu

7 listopada 2026 roku, w Petco Park w San Diego, odbyła się siódma edycja Dia De Los Deftones, festiwalu organizowanego przez amerykańską formację Deftones. Zespół zamknął imprezę koncertem składającym się z 20 utworów. W setliście, rzecz jasna, nie zabrakło takich klasyków, jak m.in. Back to School (Mini Maggit), My Own Summer (Shove It), Be Quiet And Drive (Far Away) czy Change (In the House of Flies). Muzycy postanowili też zaskoczyć publiczność. Grupa, dowodzona przez wokalistę Chino Moreno, wyciągnęła z szuflady kompozycję, której nie grała od 2008.

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Chodzi o utwór Melanie, który powstał z myślą o niewydanym albumie Eros. Był to krążek nagrywany w 2008. Niestety, w listopadzie wspomnianego roku poważnych obrażeń w wypadku samochodowym doznał basista Chi Cheng (muzyk zapadł w śpiaczkę). Dalsze prace nad płytą, w The Spot w Los Angeles z producentem Terrym Date'em, zostały natychmiast przerwane.

Materiał trafił do szuflady, a członkowie Deftones zrekrutowali do składu Serio Vegę, byłego basistę Quicksand, i z nim nagrali album Diamond Eyes (2010). Z kolei Cheng, w wyniku nagłego zatrzymania akcji serca, zmarł w 2013, a grupa nie wróciła już do dłubania przy krążku Eros.

Zagranie Melanii – które udostępniamy poniżej – wywołało ogromne poruszenie wśród fanów. Dodajmy, że Moreno skwitował wykonanie całości następującymi słowami:–Ten utwór nie istnieje.

Czy niewydany album Deftones kiedyś ukaże się na rynku? Chino Moreno odpowiedział wprost

Temat wydania albumu Eros, co jakiś czas, wraca do przestrzeni medialnej. Jakiś czas temu Chino Moreno został zapytany o materiał z 2008. –Najprawdopodobniej nigdy nie ujrzy on światła dziennego. Wymagałoby to powrotu do tamtego okresu i wskrzeszenia niedokończonych rzeczy oraz w jakiś sposób doprowadzenia ich do końca. "Dallas" to jedyna piosenka, która była bliska ukończenia –powiedział wokalista w rozmowie z brytyjskim dziennikiem The Guardian.

Oto ciekawostki o albumie Diamond Eyes od formacji Deftones: