Wielki powrót Fall Out Boy! Grupa wydała nowy singiel i ogłosiła koncert w Polsce

W 2023 roku zespół Fall Out Boy oficjalnie zakończył najdłuższą w całej swojej dotychczasowej karierze przerwę wydawniczą. Na samym początku roku, w styczniu, premierę miał singiel Love from the Other Side, który oficjalnie zapowiedział wyczekiwany, ósmy studyjny krążek ikon współczesnego pop punku.

So Much (for) Stardust ukazał się w marcu trzy lata temu i szybko zebrał bardzo dobre recenzje i zyskał sympatię słuchaczy i słuchaczek. W ramach jego promocji w czerwcu 2023 roku formacja wyruszyła w światową trasę koncertową - z którą jesienią tego samego roku dotarła do Polski. Seria występów zakończyła się dwa lata temu, po czym w obozie Fall Out Boy zrobiło się niezwykle cicho - aż do teraz!

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Fall Out Boy zapowiadają masywną, światową trasę koncertową. Formacja zagra w Polsce!

O tym, że niemal cztery lata od ostatnich muzycznych nowości zespół najpewniej szykuje się do ogłoszenia czegoś było wiadomo już od jakiegoś czasu, o czym sami zainteresowani dawali znać za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

W końcu zapowiedziano, że wszystkiego dowiemy się w poniedziałek 9 listopada. W godzinach wieczornych czasu polskiego kapela ogłosiła w końcu, jednak nie nowy album, a światową trasę koncertową. Ta odbywać się będzie pod szyldem "Twilight of the Punks", a występować na niej będą, poza Fall Out Boy, w roli gości specjalnych także kapele: A Day to Remember, Good Charlotte, Neck Deep, The Offspring oraz The Story So Far.

W ramach tej serii występów grupa zawita także do Polski! Tym razem Fall Out Boy zagrają w łódzkiej Atlas Arenie dokładnie 13 czerwca 2027 roku ze specjalnym udziałem A Day to Remember i Neck Deep. Przedsprzedaż biletów na wydarzenie będzie miała miejsce w czwartek 12 listopada o godzinie 12:00. Dzień później o tej samej godzinie wejściówki trafią do sprzedaży ogólnej. Proces odbywa się za pośrednictwem strony zespołu.

Nowy singiel Fall Out Boy

Na ogłoszeniu trasy się nie skończyło! Tego samego dnia światło dzienne ujrzał singiel ACES, do którego powstał także klip - ewidentnie inspirowany kultowym obrazkiem do In Bloom Nirvany! Na ten moment nie wiadomo, czy kawałek jest pierwszą zapowiedzią nowej, dziewiątej w kolejności, płyty grupy.

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