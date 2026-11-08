Opus magnum Led Zeppelin. "Led Zeppelin IV" ukazało się 55 lat temu. Oto 5 faktów o słynnym albumie | Jak dziś rockuje?

O Led Zeppelin głośno zrobiło się już po wydaniu w 1969 roku debiutanckiego albumu. Swoista fuzja rocka i bluesa okazała się być przełomowa i zapowiadała powstanie nowego gatunku, dziś określanego jako hard rock. Panowie poszli za ciosem i jeszcze w tym samym roku wydali kolejną płytę - Led Zeppelin II pokazała ewolucję brzmienia, które stało się znacznie cięższe. Samo wydawnictwo, idąc za sukcesem numeru Whole Lotta Love, dotarło na szczyty list przebojów w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W październiku 1970 roku ukazał się kolejny, trzeci już krążek, który udowodnił, że grupa jest w stanie z powodzeniem grać różne style i gatunki. Z każdą kolejną premierą Led Zeppelin zdobywał coraz większą popularność i uznanie, duży wpływ na to miały ich rozbudowane, wielogodzinne koncerty, które fani namiętnie nagrywali na bootlegach.

Led Zeppelin - 5 ciekawostek o albumie "Led Zeppelin IV" | Jak dziś rockuje?

"Największy zespół świata"

W latach 70. Led Zeppelin określani byli mianem "najpopularniejszego zespołu na świecie" - każde ich wydawnictwo osiągało ogromny sukces, każdy ruch członków zespołu był śledzony przez media, a Ci, zdając sobie z tego sprawę, zaczęli się nosić bardziej ekstrawagancko. Zakupili własny samolot, zaczęli używać drogich efektów na koncertach, nosili bogate, bardzo zdobione stroje, a świat aż huczał od plotek o ich rozpustnym życiu i zniszczeniach, jakie Ci sieją w kolejnych hotelach. Zachowanie to spotkało się z krytyką dziennikarzy, którzy w pewnym momencie pokusili się o stwierdzenie, że za sukces grupy jest odpowiedzialny szum wokół nich, a nie muzyka. Led Zeppelin postanowili więc pokazać, na co ich stać.

"Led Zeppelin IV" - proces nagrań i wydania albumu

Po wydaniu Led Zeppelin III zespół zaprzestał koncertowania, by jak najbardziej skupić się na nagrywaniu nowej płyty. Prace rozpoczęły się w Londynie w grudniu 1970 roku, a pierwszym nagranym numerem był otwierający cały album Black Dog. Następnie zespół przeniósł się do Headley Grange w Hampshire. Spokojna, domowa atmosfera tego miejsca wspomogła prace nad albumem. Już w następnym roku grupa zawitała do Island Studios, gdzie robiła dogrywki. Kolejne miesiące Led Zeppelin przeznaczył na miksy, których efekt wciąż nie były zadowalające, co wpłynęło na opóźnienie premiery. Kolejne przesunięcia terminu wynikały z konieczności wyboru okładki i podjęcia decyzji co do tego, czy nowy projekt ma być albumem podwójnym, czy nie.

Niezatytułowany album, dziś znany powszechnie pod nazwą Led Zeppelin IV, ukazał się dokładnie 8 listopada 1971 roku. Wydawnictwo od razu spotkało się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem ze strony krytyków, osiągnął także kolosalny sukces komercyjny, dziś ciesząc się mianem najlepiej sprzedającego się albumu zespołu.

Led Zeppelin - fakty o albumie "Led Zeppelin IV"

Album ten dziś uważany jest za najlepszy w całej dyskografii Led Zeppelin, uważa się go także za jedną z najbardziej wpływowych płyt w historii muzyki w ogóle. Jakie ciekawostki kryją się za tym krążkiem? Sprawdź w galerii: