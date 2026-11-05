Początek drogi na szczyt. 5 ciekawostek o albumie “Sheer Heart Attack” Queen | Jak dziś rockuje?

Zespół Queen, choć powstał w 1970 roku, kiedy to po dołączeniu do składu wokalisty Freddiego Mercury'ego ten zaproponował zmianę nazwy ze Smile na wyżej wspomnianą, to ustabilizował się tak naprawdę dopiero na początku 1971 roku. Dokładnie w lutym nowym basistą formacji został John Deacon - szybko się okazało, że był on brakującym ogniwem, z którym u boku Freddie, Brian May i Roger Taylor mogli rozpocząć swój pochód na sam szczyt. Początkowo "Królowa" skupiła się na koncertowaniu, by w końcu wiosną 1972 roku wejść do studia. Efekty tych działań świat poznał w kolejnym roku za sprawą debiutu, zatytułowanego po prostu eponimem. Oceniony dość średnio nie zniechęcił jednak młodych muzyków, którzy już w sierpniu 1973 roku ponownie zaczęli nagrywać.

Kolejna płyta Queen ukazała się nawet nie rok po poprzedniczce, dokładnie 8 marca 1974 roku. To właśnie Queen II zdobi słynne, dziś tak bardzo kojarzone z zespołem zdjęcie, autorstwa Micka Rocka, inspirowane oczywiście legendarną Marlene Dietrich. Po premierze projektu grupa wyruszyła w trasę, nie miała zamiaru jednak zwalniać tempa i bardzo szybko wróciła do studia. Nie było się jednak bez przeszkód.

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Zawał serca?!

Raptem miesiąc po rozpoczęciu trasy, na której Queen towarzyszyli Mott the Hoople, Brian upadł na scenie. Gitarzysta trafił do szpitala, gdzie zdiagnozowano u niego zapalenie wątroby. Pozostałe występy zostały odwołane, a May wrócił do domu, by skupić się na powrocie do zdrowia. Nie mając w sumie nic ciekawszego do roboty, Freddie, Roger i John przystąpili do prac nad kolejną płytą. Dokładnie 7 lipca muzycy, już z Mayem na pokładzie, dotarli do słynnego Rockfield Studios na terenie Walii, gdzie przez kolejne trzy tygodnie udało im się nagrać dziesięć utworów.

Niestety, na początku sierpnia gitarzysta ponownie zaczął się źle czuć. Tym razem okazało się, że artysta zmaga się ze wrzodami i po raz kolejny musiał przejść zabieg. Na tym etapie Queen pracowali już w Wessex Sound Studios, będący w trakcie rekonwalescencji May zarezerwował sobie miejsce w londyńskim AIR Studios. Zespół ponownie stawił się w komplecie pod koniec sierpnia, gdzie sprawdzono i przetestowano istniejący materiał, dograno także ostatni utwór, Now I'm Here. We wrześniu album trafił do masteringu - pozostało czekać na premierę.

Premiera trzeciej płyty Queen

Początkowo wydanie albumu zaplanowano na 1 listopada, nie udało się jednak dotrzymać terminów, a trzecia płyta Queen - druga, która ujrzała światło dzienne w samym 1974 roku - została zatytułowana Sheer Heart Attack i ukazała się 8 listopada 1974 roku. Na pierwszy singiel, promujący wydawnictwo wybrany został utwór Killer Queen, który miał premierę jeszcze w październiku i osiągnął ogromny sukces w Wielkiej Brytanii, docierając do drugiej pozycji na tamtejszej liście przebojów. Wydawnictwo również poradziło sobie świetnie, także krytycy docenili pracę zespołu i ciekawe brzmienie, obrane na tym projekcie. Te jest nietypowe, nieco glam rockowe, dzięki czemu dziś Sheer Heart Attack postrzega się jako jeden z pionierskich dla tego podgatunku. Zajrzyj do galerii: