Karolina Korwin-Piotrowska po raz kolejny w "Mellinie" Eski ROCK!

W najnowszej "Mellinie" po raz kolejny zagości Karolina Korwin Piotrowska – dziennikarka, krytyczka filmowa i komentatorka społeczna.

W księgarniach właśnie pojawiła się jej najnowsza publikacja pt. "Big fejk. Co internet zrobił z nami". To rozmowy o czasach, kiedy każdy z nas nosi w kieszeni minikomputer – smartfon.

Dostęp do internetu 24/7, w telefonie całe nasze życie, dane wrażliwe i odpowiedź na każde pytanie: "Co dzisiaj zrobić na obiad?", "Jak zachowywać się w łóżku, żeby druga osoba była usatysfakcjonowana?", "Jak wychowywać dziecko?", "Kogo dzisiaj nienawidzimy, a komu dajemy lajka?".

Siedmioro rozmówców Karoliny Korwin Piotrowskiej odpowiada na najróżniejsze, często niepoprawne politycznie pytania w sposób nieoczywisty, wynikający z ich doświadczenia, zawodu i tego, że z bliska obserwują skutki naszego funkcjonowania w sieci.

Sama dziennikarka w "Mellinie" odnosi się do największych internetowych konfliktów ostatnich tygodni. Od awantury o film Nigdy w życiu, przez oskarżenia pod adresem posła Kołodziejczaka, po budzący kontrowersje podcast Filipa Chajzera.

“Mellina” - wyjątkowy talk show w Esce Rock!

Na początku stycznia 2023 roku swoją premierę miał najnowszy projekt Eski Rock. Mowa o wyjątkowym talk show “Mellina”, którego prowadzącym został historyk, dziennikarz radiowy i telewizyjny, pisarz, autor przebojowej powieści sensacyjnej „Czerwona Ziemia” – Marcin Meller. “Mellina” ma postać projektu multimedialnego, który można oglądać w serwisie YouTube na kanale Eski Rock oraz na stronie internetowej eskarock.pl, jak i słuchać jako podcastu w serwisach streamingowych. Nowy program to talk show, jakiego jeszcze nie było! Wyjątkowe studio, wspaniali goście, bezkompromisowe pytania i rozmowy, o których wiadomo jedno - nie ma w nich tematów tabu! Premiera nowego odcinka ma miejsce w każdy czwartek o godzinie 18:00 na kanale Youtube Eski Rock. Podcast dostępny jest także na platformie Spotify.