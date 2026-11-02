"Garść kłamstw" podbija polskiego Netflixa. Czy powstanie drugi sezon serialu?

Zamiłowanie polskich widzów do kryminałów oraz thrillerów jest powszechnie znane, o czym najlepiej świadczy regularna obecność tych gatunków w zestawieniu Top10 najpopularniejszych tytułów na platformie Netflix. Z tego powodu ogromna popularność serialu "Garść kłamstw" nie jest żadnym zaskoczeniem, mimo że sama produkcja zbiera wyjątkowo słabe opinie.

Fabuła serialu "Garść kłamstw" na Netflix. O czym opowiada szwedzki thriller?

Główni bohaterowie, czyli grana przez Fridę Gustavsson Helene oraz Carl, w którego wciela się Fares Fares, decydują się na kilkutygodniową zamianę domów. Para wyjeżdża ze swojej posiadłości położonej na archipelagu sztokholmskim i wprowadza się do słonecznej sycylijskiej willi. Nieruchomość należy do zupełnie obcych im ludzi, Scarlett oraz Adama, granych przez Emmę Appleton i Jakoba Oftebro. Szybko po zmianie miejsca zamieszkania bohaterowie odkrywają jednak bardzo niepokojące fakty. Wychodzące na jaw sekrety i skrywane wcześniej zdrady sprawiają, że beztroski wyjazd zamienia się w mroczną rozgrywkę pełną manipulacji, wzajemnej inwigilacji oraz narastającej podejrzliwości.

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"Garść kłamstw" zbiera słabe oceny w sieci. Recenzje widzów są bezlitosne

Wysoka oglądalność serialu "Garść kłamstw" w naszym kraju wcale nie oznacza, że polscy widzowie są zadowoleni z jakości tej produkcji. Z zamieszczonych w internecie opinii wyraźnie wynika, że czas spędzony przed ekranem nie należał do udanych. Na portalu Filmweb tytuł ten uzyskał niską notę 5.7 na 10, a sekcja komentarzy jest zdominowana przez krytyczne wpisy.

- Rozwleczony. Fabuła średnia. Postaci nie da się lubić. Głupota pogania głupote. Słabo i tyle.

- Fajny, ale od połowy zbyt łopatologiczny, wytłumaczona intryga jak dla kretyna.

Czy będzie 2. sezon serialu "Garść kłamstw"? Szanse na nowe odcinki

Scenariusz produkcji bazuje na kryminalnej książce zatytułowanej "Bytet", którą napisał szwedzki autor Stefan Ahnhem. Powieść ta nigdy nie doczekała się bezpośredniej kontynuacji. Ponieważ serial "Garść kłamstw" w pełni zamyka książkową historię i funkcjonuje jako miniserial, prawdopodobieństwo realizacji drugiego sezonu jest minimalne. Niewykluczone jednak, że przy utrzymaniu dotychczasowych świetnych wyników oglądalności, platforma Netflix postanowi stworzyć kolejną odsłonę tego tytułu w formule antologii.

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